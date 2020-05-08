Сомнительный проект: Нацкомиссия предостерегает украинцев от вкладов в B2B Jewelery

Регулятор уже сообщил правоохранительным органам о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предостерегает потребителей финансовых услуг от вкладов в ювелирный проект B2B Jewelery, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, данный проект предлагает приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли.

"При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, его выдавшего… Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelery осуществляются в наличной форме, что не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после введения в Украине карантинных ограничений проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы – "токены B2BT", которые, по мнению НКЦБФР, "несут те же угрозы потери средств инвесторами, что и сомнительные подарочные сертификаты проекта".

"НКЦБФР видит в действиях проекта B2B Jewelery грубое нарушение требований действующего законодательства Украины," - сказано в сообщении.

Комиссия подчеркивает, что подарочные сертификаты B2B Jewelry имеют признаки долговых ценных бумаг, однако соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и финансовые компании при наличии лицензии.

"НКЦБФР уже сообщила правоохранительным органам о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. B2B Jewelry – инвестиционный проект с признаками финансовой пирамиды, под этим именем работает сеть магазинов ювелирного завода «Шарм», расположенного в городе Ладыжин в Винницкой области. Появился летом 2018 года, а осенью 2019 началось расширение проекта с открытием многочисленных магазинов во многих регионах Украины.