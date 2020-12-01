Arcadia Group перешла во внешнее управление аудиторской компании Deloitte, которая будет искать потенциальных покупателей на бренды ретейлера.

Британский ретейлер Arcadia Group, владеющий брендами одежды Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans и Outfit, начал процедуру банкротства.

Об этом сообщает News.sky.com.

Читайте такжеAmazon меняет поиск для продвижения более прибыльных товаров - WSJ

Arcadia Group перешла во внешнее управление аудиторской компании Deloitte, которая будет искать потенциальных покупателей на бренды ретейлера.

Магазины Arcadia — 444 в Великобритании и 22 в других странах — продолжат работу. В Deloitte пообещали, что сайты брендов будут работать, а партнеры получат заказанные товары.

Компания не собирается увольнять сотрудников (сейчас девять тысяч работников из 13 тысяч находятся в отпуске).

СМИ называют Arcadia Group крупнейшей корпоративной жертвой пандемии коронавируса в Великобритании. Глава компании Иэн Грабинер также связал крах с пандемией, заявив, что компания столкнулась со «слишком суровыми» препятствиями.

Британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув назвал историю Arcadia «трагичной», но отметил, что руководство компании допускало ошибки.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма в то же время сказал, что британское правительство поддержит пострадавших.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН