21 апреля 2025 года Иран и Россия ратифицировали соглашение о стратегическом партнёрстве. Это закрепляет военно-политический союз, в рамках которого, по оценкам разведок, Иран уже более двух лет поставляет России оружие — в частности, дроны-камикадзе Shahed, которые регулярно атакуют украинские города.

На этом фоне украинский политолог Андрей Миселюк в своём блоге обратил внимание на потенциально опасную ситуацию: несмотря на действующие санкции, в Украину продолжают поступать иранские товары. По мнению эксперта, это создаёт риск косвенного финансирования производства дронов.

Как пишет Миселюк, 27 мая 2023 года СНБО ввела 50-летние ограничения на торговые операции с Ираном. Запрет касается товаров военного назначения, двойного использования, транзита и финансовых обязательств. Контроль за соблюдением санкций возложен на Кабмин, СБУ, Службу внешней разведки и другие государственные органы.

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Однако, как отмечает политолог, иранские товары — в частности, орехи и сухофрукты — могут попадать на украинский рынок через страны-посредники, среди которых Турция, ОАЭ, Азербайджан или Египет. После пересечения границы такие товары могут "терять" своё происхождение и уже под видом, например, "турецких" появляться в украинских супермаркетах.

Эксперт считает, что такая ситуация свидетельствует о недостаточном контроле и о том, что санкции могут обходиться через параллельный импорт. По оценке Миселюка, часть прибыли от реализации этой продукции потенциально может оказаться в распоряжении иранского оборонного комплекса.

Политолог также напомнил, что в мае 2025 года исполняется два года с момента введения санкций, и ответственные органы должны провести оценку их эффективности. По его мнению, в условиях полномасштабной войны этого недостаточно: "Органы власти должны не просто отчитываться, а усиливать механизмы контроля и ликвидировать схемы обхода", — подчёркивает он.

Миселюк также цитирует первую вице-премьер-министра Юлию Свириденко, которая после введения санкций заявляла: "Что ж — мы усилим наши аргументы". По мнению политолога, настало время действовать в полную силу: "Потому что сейчас, как никогда, видно: торговля с Ираном — это поддержка врага".