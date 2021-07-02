Строительство инженерных сооружений сократилось на 14%.

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ, по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Объемы работ по строительству зданий за отчетный период выросли на 1,9% – до 28,2 млрд грн. В частности, работы по строительству жилых зданий выросли на 14,7% - до 12,9 млрд грн, а по строительству нежилых зданий сократились на 6,6% - до 15,3 млрд грн.

Объемы работ по строительству инженерных сооружений сократились на 14% и составили 26,2 млрд грн.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству в январе-мае 2021 года составили 40,6% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 31,6%, по реконструкции и техническому переоснащению – 27,8%.

Также сообщается, что строительные предприятия Киева за отчетный период сократили объемы работ на 5,2% – до 13 млрд грн, выполнив 24,1% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Предыдущие показатели

Строительные предприятия Украины в 2020 году увеличили объемы работ, по сравнению с 2019 годом, на 4% - до 199 млрд грн.

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Автор: Павел Степанец