В целом до конца 2021-го жилье может подорожать еще на 5-10%.

К концу 2021 года в Украине может значительно вырасти стоимость жилья на первичном рынке.

Об этом сообщает UBR.ua.

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Как пишет издание, в связи с тем, что украинские строительные нормы приведут в соответствие с европейскими, цена расходов застройщиков увеличится как минимум на 20%.

В целом до конца 2021-го жилье может подорожать еще на 5-10%.

Расходы на проектирование и благоустройство жилого комплекса в Украине могут увеличиваться на 50%. "Думаю, что они дойдут минимум до 50%, а остальное составит: качественные стройматериалы, квалифицированная рабочая сила, экспертиза всех подрядчиков, в том числе в проектировании, архитектуре, дизайне и пр. расходы", – заявила эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак.

Цены на строительные работы в Украине:

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Влияние налогов на стоимость жилья:

В Министерстве финансов отмечают, что налоги не имеют прямого влияния на стоимость жилья, которая формируется в большинстве случаев за счет спроса на рынке.

Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Верховная Рада одобрила этот законопроект в первом чтении.

8 июля 2021 года президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил о том, что после принятия скандального "ресурного" законопроекта (№5600), которым предполагается отмена льготы по НДС на операции по продаже жилья на вторичном рынке, цены на квартиры вырастут в два раза.

Цены на жилье в Украине:

Цены на жилье в Украине в апреле-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 14%.

Цены на строительно-монтажные работы (БМР) в Украине в январе-июле 2021 года, по сравнению с январем-июлем 2020 года, выросли на 15,8%.

Ипотека под обещанные 7%:

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

Автор: Елена Коваленко