Водовиз считает, что ЕС должен усиливать санкции против российской металлургии и предоставить украинским производителям равные условия для конкуренции.

Возможности украинских металлургов на европейском рынке не являются конкурентными, потому что ЕС до сих пор имеет возможность покупать дешевые российские слябы, на которые до сих пор не распространяются санкции. Кроме того, скоро заработает механизм европейской экологической пошлины СВАМ, который станет еще одним препятствием для нашей продукции. Поэтому властям нужно прилагать усилия для того, чтобы обеспечить равные условия для Украины на европейском рынке. Об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Метинвеста Александр Водовиз на Киевском международном экономическом форуме.

Он отметил, что одной из преград на пути модернизации украинской металлургии является система гарантий, которая не создает равных условий для украинских и европейских предприятий.

"Ты должен выйти на рынок, взять деньги, а гарантии тебе предоставит министерство. Это не живые деньги. Европейцы же получают беспроцентные и безвыплатные гранты. А нам говорят: возьмите кредиты, платите за них проценты, а мы вам дадим за них гарантии. Это также, конечно, очень хороший инструмент, и мы будем им пользоваться. Но, опять же, это не равные условия", - подчеркнул Александр Водовиз.

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Водовиз подчеркнул, что доступ к рынку ЕС откроет большие возможности для любого украинского производителя, но для этого следует предоставить украинским компаниям условия, одинаковые с европейскими.

"Тогда мы готовы конкурировать. Но если нам выдвинут такие требования по экологии, которые выдвигают европейцам, мы проиграем эту конкуренцию, и не сможем зайти в этот рынок", - пояснил Александр Водовиз.

Одним из рисков применения политики ЕС по корректировке углеродных выбросов на границе (CBAM) для украинской промышленности Александр Водовиз назвал невозможность безоговорочной имплементации нормативных актов без надлежащей поддержки предприятий.

"В части экологии мы видим установки, что Украине следует принять определенные нормативные акты. Но мы не можем принимать их вслепую. Например, в Европе для декарбонизации на каждый завод выделяется от 0,5 до 1 млрд евро. А у нас - ничего. Хотим, чтобы обращали внимание на то, что мы находимся в разных весовых категориях", - отметил руководитель офиса гендиректора Метинвеста.

Он подчеркнул, что принятие этих нормативных актов может разрушить основные отрасли, которые формируют ВВП Украины. Тем временем как россияне продолжают занимать свою нишу на европейском металлургическом рынке. И хотя часть санкций против российских производителей металлопродукции действительно сказалась, то другая часть - не подействовала.

"По поставкам слябов в ЕС россия продолжает занимать сильную позицию. Например, итальянские производители стальной продукции покупают дешевый полуфабрикат в России. А мы не можем покупать эти дешевые слябы, и проигрываем им в конкуренции", - пояснил руководитель офиса гендиректора Метинвеста.