Договоренности ЕС и США о беспошлинных поставках стали предоставляют Украине "окно возможностей" для аналогичных переговоров с Вашингтоном. Об этом говориться в статье "Открыть Америку: как украинским металлургам вернуться на рынок США" на Бизнес-портале UAprom.

"Украина пока что находится в стороне от глобальных процессов, но на днях металлурги попросили президента Владимира Зеленского инициировать соответствующие переговоры. Обращение украинской отраслевой ассоциации "Укрметаллургпром" появилось на фоне новостей об успехах Евросоюза", - говорится в статье.

В отраслевом объединении отмечают, что "сейчас для Украины открывается окно возможностей, поэтому целесообразно вернуться к переговорам об исключении Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой ее на тарифную квоту при поставках украинской стали в США".

Положение украинских компаний в США будет ухудшаться, поскольку отечественная металлопродукция все еще облагается 25%-ной пошлиной в отличие от европейской, считает аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий.

"При нынешнем уровне пошлины ожидать, что Украина может наращивать поставки в США, не приходится. Тем более, что туда будет заходить по квоте беспошлинная европейская продукция. Она в первую очередь будет отсекать и нас тоже", - утверждает он.

Нынешние договоренности между США и ЕС свидетельствуют о том, что "есть потенциал переговорного процесса", уверен руководитель аналитического центра CMD-Ukraine Игорь Гужва, и украинской власти стоит обратить на это внимание. Перспективы на конструктивные переговоры все-таки есть. По данным таможенной статистике, с марта 2018 года США исключил из-под действия 25%-ной пошлины 34 страны. А по итогам 2020 года на американский рынок без пошлины поставлялось почти 60% всего импорта стали.

Поэтому Гужва не отбрасывает возможности договориться с США о приемлемых условиях торговли, однако для этого нужна вовлеченность высшего руководства страны.

"Чиновники у нас пассивные и инертные. Они должны получить какой-то импульс. Таким импульсом может быть бизнес либо какой-то высший орган управления – президент или парламент", - говорит эксперт.

По мнению Дмитрия Кисилевского, замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию, Украина должна обозначить свое желание начать такие переговоры и настаивать на применении схожих с ЕС правил торговли. Украинская металлопродукция в структуре американского импорта занимает не более 1%, потому не является угрозой для экономики США. В то же время это важные объемы для национальных производителей, говорит депутат. Кроме того, применяемые в США меры защиты являются несимметричными, поскольку украинский импорт металлургической продукции и сырья из Штатов превышает экспорт в эту страну.

"Сейчас динамика внешнеполитических отношений между Украиной и США хорошая. Мы знаем, что президенты уже встречались несколько раз, мы видим, что есть межправительственный диалог. В ноябре должно состояться заседание украинско-американской торгово-инвестиционной комиссии. В рамках этого заседания вполне можно было бы поднимать этот вопрос", - считает нардеп.

Автор: Иван Бойко