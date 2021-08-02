Согласно результатам исследования, через 10 лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями.

Многим украинцам в течение ближайших 10 лет придется приобретать новую специальность, так как функционал нынешних специалистов либо будет выполнять техника, либо он утратит свою актуальность и специальность исчезнет за ненадобностью.

Об этом говорится в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.

Читайте такжеУкраинские работодатели ищут специалистов: кому и сколько готовы платить

Согласно результатам исследования, через 10 лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями.

Важным критериями станет стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.

Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:

аудитор;

секретарь;

риелтор;

водитель;

спортивный комментатор;

агроном;

грузчик;

разнорабочий;

бухгалтер;

экономист;

юридический консультант;

упаковщик.

Специальности, которые будут популярны к 2030 году:

куратор личной памяти;

менеджер путешествий в виртуальной реальности;

контролер магистралей;

советник по цифровым валютам;

хирург для увеличения памяти;

космический пилот и пилотесса;

менеджер по этическим вопросам;

консультант цифровой реабилитации;

компаньон для пенсионеров;

дизайнер мусора.

Ситуация с зарплатами в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Елена Коваленко