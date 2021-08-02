Многим украинцам в течение ближайших 10 лет придется приобретать новую специальность, так как функционал нынешних специалистов либо будет выполнять техника, либо он утратит свою актуальность и специальность исчезнет за ненадобностью.
Об этом говорится в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.
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Согласно результатам исследования, через 10 лет работодатели будут отдавать предпочтение сотрудникам, в совершенстве владеющими технологиями.
Важным критериями станет стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность.
Специальности, которые скорее всего исчезнут до 2030 года:
- аудитор;
- секретарь;
- риелтор;
- водитель;
- спортивный комментатор;
- агроном;
- грузчик;
- разнорабочий;
- бухгалтер;
- экономист;
- юридический консультант;
- упаковщик.
Специальности, которые будут популярны к 2030 году:
- куратор личной памяти;
- менеджер путешествий в виртуальной реальности;
- контролер магистралей;
- советник по цифровым валютам;
- хирург для увеличения памяти;
- космический пилот и пилотесса;
- менеджер по этическим вопросам;
- консультант цифровой реабилитации;
- компаньон для пенсионеров;
- дизайнер мусора.
Ситуация с зарплатами в Украине
- Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляла 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.
- Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.
- Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.
- 20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.
- Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.
- Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.
- В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.
- Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.
- Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.
- 28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.
- 28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.
- По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.
- Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.