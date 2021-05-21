В январе-апреле наша страна произвела 7 млн тонн стали.

Украинские металлурги в январе-апреле 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличили производство стали на 7,2% – до 7,14 млн тонн, сохранив при этом 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Об этом сообщили в объединении «Укрметаллургпром» со ссылкой на Всемирную ассоциацию производителей стали (World Steel Association).

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Отмечается, что по итогам четырех месяцев лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 374,6 млн тонн (с ростом на 15,8% к январю-апрелю 2020 года).

Далее следуют Индия (38,3 млн тонн, +27%), Япония (31,5 млн тонн, +2,7%), США (27,3 млн тонн, +2,8%), Россия (25,5 млн тонн, +7,11%), Южная Корея (23,5 млн тонн, +6,5%), Германия (13,5 млн тонн, +9%), Турция (13,1 млн тонн, +17%), Бразилия (11,8 млн тонн, +16%), Иран (10 млн тонн, +9,6%), Италия (8,3 млн тонн, +30%), Тайвань (7,5 млн тонн, +4%).

Всего в январе-апреле 2021 года 64 страны на 13,7% увеличили производство стали относительно января-апреля 2020 года - до 662,8 млн тонн.

Предыдущие показатели

Украинские металлурги в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократили производство стали на 1,1% – до 20,62 млн тонн, заняв при этом 11-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Украинские металлурги в ноябре 2020 года, по сравнению с ноябрем 2019 года, увеличили производство стали на 30,8% – до 1,73 миллиона тонн, поднявшись при этом с 14-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

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Автор: Игорь Орел