Сегодня Россия использует около 600 танкеров, относящихся к категории "теневого флота".

Украинская власть интенсивно работает с партнерами, чтобы применялись санкции против отдельных судов и судно-плавных компаний, а также тех юрлиц, которые занимаются обслуживанием и набором команды на суда и тому подобное. Об этом заявил РБК-Украина в расследовании "Теневой флот. Как Россия обходит нефтяные санкции Запада и борьба Украины с этим вызовом".

Уполномоченный президента по вопросам санационной политики Владислав Власюк. "Дополнительно ведем диалоги с различными финансовыми учреждениями, чтобы они подтверждали любые платежи, связанные с нефтью, только после тщательного комплаенса. Кроме этого, учитывая возраст и состояние "теневого" флота, - апеллируем к тому, что это создает большую угрозу и для окружающей среды, поэтому многим береговым странам это не нравится. Страны Балтии, Дания уже активно поддерживают в этом, будем усиливать в этом работу", - говорит Власюк.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие новые антироссийские санкции. Под новыми ограничениями оказались юридические лица, специализирующиеся на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполнявшие заказы в интересах российского ВПК.

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При этом значительную проблему для реализации антироссийских санкций составляет "теневой флот", позволяющий рф успешно торговать нефтью в обход ограничений.

По словам соучредителя и директора экономических программ Украинского института будущего Анатолия Амелина, сегодня Россия использует около 600 танкеров, относящихся к категории "теневого флота". Они позволят России зарабатывать на экспорте нефти не менее 17-18 млрд в месяц, отмечает уполномоченный президента по вопросам санационной политики Владислав Власюк.

Амелин отмечает, что по данным Bloomberg, сейчас шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день. Среди этих компаний три из Дубаи - Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга - Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

Популярным способом перевозки нефти стала схема перевалки с судна на судно (STS), в частности в Лаконском заливе Эгейского моря. Она позволяет трейдерам смешивать российскую нефть с другими грузами.

"Это особенность рынка морских перевозок и конвенции о свободном передвижении в открытом море вообще. Меньший подсанкционный танкер выходит из порта России в открытое море, в нейтральных водах перегружается на больший танкер, который дальше едет в порт и выгружает продукции, скрывая ее происхождение и избегая санкций", - объясняет Власюк.

Для облегчения экспорта российской нефти по всему миру появлялись новые компании, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге.

"Например, в конце августа стало известно, что Coral Energy Group объявила о смене названия на 2Rivers Group после завершения выкупа акций менеджментом компании. В 2022-2023 годах СогаІ Energy фигурировала в публикациях западных СМИ как один из самых мощных операторов по продаже российских нефти и нефтепродуктов. По имеющимся данным компания могла оказаться в поле зрения соответствующих органов США, что могло повлечь смену акционеров и названия трейдера", - объясняют авторы.