66% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего.

Только каждый четвертый украинец (25%) доволен своей жизнью, почти столько же – недовольны качеством жизни в Украине.

Об этом говорится в опросе "Барометр счастья в Украине", проведенном Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с компанией "Кернел".

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Согласно сообщению ЕБА, в 2021 году интегральный показатель "барометра" составил 2,65 балла из 5 возможных и практически не изменился по сравнению с прошлым годом (2,64 балла). В ходе опроса украинцев попросили оценить 9 факторов, которые влияют на качество жизни. Лучше всего (в 3,53 балла) респонденты оценили удовлетворенность текущей работой. Хуже всего (в 2,21 балла) оценили уровень безопасности.

Согласно опросу, более половины участников опроса довольны своей текущей работой – 52%, и еще 37% оценивают ее удовлетворительно. При этом, большинство респондентов жалуются на сверхурочную работу, объемы которой существенно выросли за последний год, и фактическое отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Общий опыт жизни в Украине жители страны оценили в 3 балла.

"В целом, каждый четвертый опрошенный украинец доволен своей жизнью. 25% опрошенных оценили свой опыт жизни в Украине хорошо, еще 51% – удовлетворительно, а вот остальные 24% недовольны качеством жизни в Украине (по сравнению с 31% в прошлом году). Хуже всего среди факторов влияния на жизнь в Украине респонденты оценили уровень безопасности, состояние системы здравоохранения и экологии", – говорится в сообщении ЕБА.

Уровень социальной жизни получил 3,15 балла – 78% опрошенных удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь и досуг.

Оценка системы образования несколько улучшилась в этом году (до 2,6 балла) – 41% оценивают уровень образовательных услуг в Украине удовлетворительно, еще 13% - хорошо.

Уровень доходов получил 2,44 балла из 5, при этом 45% опрошенных назвали его достаточным для нормальной жизни (в 2020 году таких было 55%), а 55% – недостаточным.

Состояние правового поля украинцы оценили в 2,43 балла. Участники опроса отмечают все еще ощутимую бюрократию в стране, проявления коррупции и дискриминации. Среди положительных факторов называют диджитализацию и улучшение качества административных услуг.

Оценка системы здравоохранения существенно снизилась – до 2,24 балла, при этом 65% респондентов считают ее неудовлетворительной.

Экологическую ситуацию в Украине (2,28 балла) негативной считают 63% респондентов. Больше всего украинцев беспокоит проблема утилизации мусора, качества питьевой воды и воздуха, низкого уровня экологического сознания граждан.

Худшую оценку (2,21 балла) получил уровень безопасности в стране.

"Так, 66% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего", – отмечается в опросе.

В 2021 году опрос "Барометр счастья в Украине" был проведен среди 1912 респондентов из интернет-аудитории. Онлайн опрос был направлен компаниям-членам Европейской Бизнес Ассоциации, а также был предложен пользователям социальной сети Facebook. 50% опрошенных - жители Киева, 56% респондентов - люди в возрасте от 26-40 лет. Большинство опрошенных являются офисными работниками - 60%.

Предыдущие показатели

В 2020 году 45% опрошенных украинцев оценили свой общий опыт жизни в Украине удовлетворительно.

Согласно результатам опроса, который 3 июня 2021 года обнародовал Киевский международный институт социологии, жизнь в условиях пандемии ухудшила самочувствие украинцев.

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Автор: Анна Нагорная