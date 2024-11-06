Тереблянское месторождение на Закарпатье, единственное в Украине месторождение по добыче соли после потери Артемсоли и Соледара, оказалось на грани техногенной катастрофы. Совладелец компании "Катион Инвест" Валентин Кондратьев и ее директор (его сын) Сергей Кондратьев фактически парализовали добычу соли.

Об этом Игорь Герей, один из владельцев компании "Катион Инвест", рассказал в интервью "Экономические Новости".

"Была получена лицензия на добычу 500 млн тонн соли, что могло бы сделать Закарпатье основным производителем в Украине. Однако, к сожалению, ситуация сейчас катастрофическая", - отмечает Герей.

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По его словам, основные финансовые вложения в разработку месторождения осуществила компания "Юкон" (ей принадлежит 45% компании "Катион Инвест"), которая внесла наибольший вклад в проект. Компания "ЭХО" Валентина Кондратьева (ей принадлежит 50% акций) вложила в проект значительно меньше и еще и средствами полученными от "Юкона" по кредитным условиям под 25% годовых. Директором "Катион Инвеста", по требованию Валентина Кондратьева, стал его сын Сергей.

"Проблемы начались после того, как первоначальный бюджет проекта увеличился почти в 3 раза (!), а запланированные сроки начала добычи соли постоянно переносились. А Кондратьевы (сын и отец) при этом отказывали в запросе других акционеров отчитаться о потраченных средствах, которые были привлечены в проект. В ответ были получены только отговорки.

После этого акционеры предложили назначить финансового директора с правом второй подписи для организации планирования, финансового учета и контроля за расходами средств, но Кондратьевы отказались и от этого предложения. Это и стало началом конфликта", - пояснил Игорь Герей.

Он добавил, что Кондратьевы уже "освоили" 160 млн грн, которые инвестировал "Юкон", плюс сообщили об убытках "Катион Инвест" в 2023 году в размере 16 млн грн. При этом запросили на развитие в 2024 году еще 169 млн грн.

"Также мне известно, что сейчас они пытаются продать свою долю за 140 млн грн. Я получил предложение о такой продаже. То есть, не имея никакого отношения к большинству вложенных средств, Кондратьев-старший хочет получить "вкусный куш" в сумме 190 млн грн. Кроме продажи доли, он ожидает получить возврат 40 млн грн кредитования от своей компании "ЭХО" на "Катион Инвест", да еще и по ставке 25% годовых", -добавляет Игорь Герей.

По его словам, в течение последних трех месяцев Сергей Кондратьев не появляется на работе, что парализует работу Тереблянского месторождение. Он уволил всех работников без согласования с акционерами, оставив месторождение без надлежащего мониторинга и технического обслуживания.

Из-за этого шахта, которая требует постоянной откачки воды и поддержки работ, может стать источником техногенной катастрофы, подобной той, что произошла в Солотвино, когда затопило шахту. Инвесторы и акционеры не имеют доступа к предприятию, финансовым отчетам и плану развития. Несмотря на критичность ситуации, акционеры не могут собраться на собрание из-за неявки Кондратьевых.

Директор ООО "Катион" Сергей Кондратьев сейчас пытается уволиться через Хозяйственный суд Закарпатской области. "Похоже, что Кондратьевы хотят избежать ответственности за свою работу. Ведь только директор несет ответственность за деятельность компании. Если трудовые отношения будут разорваны через суд, "Катион" останется без директора, который должен отвечать за возможные негативные последствия", - предполагает Игорь Герей.

Он поясняет, что по украинскому законодательству, только общее собрание акционеров может уволить директора и назначить нового. На последнем собрании акционеров в июле и октябре 2024 года уже поднимался вопрос о его увольнении. Однако Кондратьев старший на них не появлялся - поэтому не было кворума для принятия соответствующего решения.

По словам Игоря Герея, акционеры обратились в компетентные органы власти и планируют подать иски в суд, чтобы вернуть контроль над предприятием, не допустить его банкротства и предотвратить возможную техногенную катастрофу, которая угрожает Закарпатью.