Технологии "Мотор Сичи" остались в конце прошлого века и мало кому интересны - эксперт

Эксперт Сергей Корж подчеркнул, что двигатели "Мотор Сичи" сильно устарели и существенно уступают современным мировым аналогам.

"В течение всех лет независимости в Украине не было целенаправленного развития научно-технического потенциала и технологий относительно интенсивной модернизации авиационной техники и двигателей", - говорит в интервью Украинских новостей инженер-конструктор авиадвигателей, эксперт в сфере авиации и развития бизнеса Сергей Корж.

По этой причине продукция запорожского предприятия сильно устарела и существенно уступает современным мировым аналогам. Для того чтобы продукция "Мотор Сич" продолжала быть конкурентоспособной, необходимо её модернизировать за счет применения лучших материалов и технологий, снижения затрат в производстве. А это требует инвестиций в разработку и производственное оборудование.

Известный винто-вентиляторный двигатель Д-27 разработки "Ивченко-Прогресс", спроектированный в конце 1980-х годов, в производстве которого впервые была применена передовая в мире технология "блиск" по изготовлению диска компрессора с лопатками из одной цельной штамповки, давно не изготавливается по причине отсутствия перспективы самолета Ан-70.

"На других двигателях, которые изготавливает или может изготовить "Мотор Сич», конструкция "блисков" не внедрялась", - констатировал Корж. В итоге, за последние 10 лет, объемы производства "Мотор Сичи" упали в разы.

"Объем производства и продаж "Мотор Сич" в 2011 году в сегодняшних ценах соответствовал бы доходу в 3-4 миллиарда долларов США. Получается, объемы производства "в штуках" сократились чуть ли не на порядок. Ранее "Мотор Сич" размещала на сайте годовые отчеты, в которых было больше информации, в том числе по странам, в которые продавалась продукция и услуги по ремонтам. Но уже несколько лет как такая практика прекратилась. Даже финансовой отчетности за полный 2019 год до сих пор нет на сайте предприятия", - считает эксперт.

По мнению Сергея Коржа, новую жизнь в предприятие могут вдохнуть инвестиции в современные технологии и производственную базу. Тем более, что у "Мотор Сичи" осталась, по сути, последняя возможность заинтересовать мировой рынок.

"У "Мотор Сичи" есть определенный потенциал ремоторизации вертолетов Ми-8 и Ми-2 за пределами Украины и РФ. Предприятие в течении многих лет модернизирует двигатели ТВ3-117, улучшая его характеристики. В данном направлении какой-то части мирового рынка данная продукция "Мотор Сичи" может быть интересна", - полагает аналитик.

По мнению Сергея Коржа, единственным реальным на данный момент шансом вдохнуть в "Мотор Сич" вторую жизнь является доступ к предприятию для китайских инвесторов из Skyrizon.

"КНР начала осваивать производство авиационных двигателей ещё с 70-х годов прошлого столетия. Моторы китайского производства работоспособны, однако имеют хуже характеристики и меньшие ресурсы, чем оригинальные "Мотор Сичи". Поэтому, несмотря на возможный запуск своего предприятия в Китае, запорожские двигатели будут долго востребованы заказчиками Поднебесной", - убежден Корж.

Дополнительную уверенность в этом эксперту придают инвестиционные намерения Александра Ярославского относительно "Мотор Сичи".

"DCH говорит о развитии производства. А это означает, что должны быть инвестиции в новое оборудование и разработки модернизованной продукции и даже новых моделей двигателей. Машиностроение, как правило, остается без внимания инвесторов, так как это сложный и долгоокупаемый бизнес. Намерение DCH развивать "Мотор Сич" выглядит амбициозно и необычно. В этом шаге вижу шанс и возможность не только для коллектива предприятия, но и для государства, всех партнеров и поставщиков "Мотор Сичи", - резюмировал Сергей Корж.

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Автор: УНИАН