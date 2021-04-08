В Пекине сейчас проживает больше миллиардеров, чем в любом городе.
Об этом сообщает BBC.
Согласно последнему ежегодному списку богатых людей Forbes, в Пекине проживает больше миллиардеров, чем в любом другом городе мира.
В прошлом году в китайской столице прибавилось 33 миллиардера и сейчас их там 100.
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Это чуть больше, чем у Нью-Йорка, в котором зарегистрировано 99 мульти-богачей.
Хотя в Пекине сейчас больше миллиардеров, совокупный собственный капитал миллиардеров Нью-Йорка на 80 миллиардов долларов больше, чем у их коллег из Пекина.
Самым богатым жителем Пекина был Чжан Иминь, основатель приложения для обмена видео TikTok и генеральный директор его материнской компании ByteDance. Его собственный капитал удвоился до 35,6 млрд долларов.
В отличие от этого богатейший житель Нью-Йорка, бывший мэр Майкл Блумберг, имел состояние в 59 миллиардов долларов.
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