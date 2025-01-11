Евросоюз намерен найти управу на теневой путинский флот, но пока никаких решений не принято.

Российский теневой флот по перевозке нефти начал создавать угрозу для экологии стран Евросоюза.

Как пишет издание BILD, в настоящее время в Балтийском море дрейфует танкер Eventin под флагом Панамы с 99 тыс. тоннами нефти на борту. Он загрузился нефтью в российском порту Усть-Луга 6 января и отплыл в египетский Порт-Саид.

"Танкер, по всей видимости, входит в состав теневого флота РФ - сети старых судов, которые используются для транспортировки российской нефти в обход санкций. По некоторым сообщениям, танкер сопровождал российский военный корабль", - сообщило издание.

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Отмечается, что теневой флот российского диктатора Путина насчитывает около 600 судов, треть из которых принадлежит госкомпании "Совкомфлот". Издание акцентировало, что остальные корабли зарегистрированы под флагами Панамы, Либерии и Габона, что серьезно затрудняет их отслеживание. "Многие из этих танкеров старше 15 лет, имеют неясную структуру собственности и часто не застрахованы", - написало издание.

Для маскировки происхождения нефти РФ идет на разные ухищрения, среди которых: перевалка нефти в открытом море, постоянная смена владельцев судов и так называемый "флаг-хоппинг", когда корабли переходят под юрисдикцию разных стран для обхода санкций.

Евросоюз рассматривает введение дополнительных санкций против таких судов, но ни одно решение пока не принято.

Эксперты предупредили, что старые суда представляют огромный риск для окружающей среды, особенно в Балтийском море. В Greenpeace даже указали на потенциальную угрозу в районе Кадетского русла в Мекленбургской бухте, где в случае аварии может произойти масштабная экологическая катастрофа.

"Большинство судов теневой флотилии не имеют страховки, поэтому в случае аварии расходы лягут на прибрежные страны", - заключило издание.

Теневой флот РФ

7 января стало известно, что возглавляемая Великобританией коалиция европейских стран привлекла искусственный интеллект для отслеживания теневого флота РФ и выявления угроз для подводных кабелей после вероятных инцидентов саботажа в последние месяцы.

А 10 января собеседники издания Reuters, причастные к российскому нефтяному экспорту, заявили, что новые санкции США против российских нефти и газа больно ударят по российскому нефтяному экспорту в Китай и Индию.

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