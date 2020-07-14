Соинвестор ТЦ Sky Mall Тедер осужден за взятку мэру Таллинна: СМИ рассказали подробности дела

Эстонский предприниматель и совладелец киевского торгового центра Sky Mall Хиллар Тедер признан в Эстонии виновным в коррупции.

"Уже не новость, что в Эстонии Тедер стал фигурантом скандала и судебного разбирательства в связи с коррупцией в мэрии Таллинна: эстонский инвестор по этому делу был признан виновным, хотя и не сел за решетку. В нашем распоряжении оказалось судебное решение, которое показывает, к каким методам прибегает Тедер, решая свои бизнес-интересы", - сообщает издание «Апостроф».

По его данным, 18 июня 2019 года Тедер постановлением Харьюского уездного суда в городе Таллинн в деле 1-16-10503 был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна. Согласно решению суда, Тедер заплатил государству 200 тыс. евро в виде наказания, хотя был за один шаг от 5-летнего тюремного срока.

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Согласно материалам суда, Тедер дал взятку мэру Таллинна и по совместительству основателю и лидеру Эстонской центристской партии Эдгару Сависаару.

«Жена Тедера Наталие является членом правления и собственником компании Promptus Capital. Компания владеет недвижимостью в Таллинне площадью 3585 кв. м, которое представляет собой нечто вроде технических помещений и выглядит буквально как сарай. Супруги Тедер захотели обменять эту недвижимость на аналогичную. Участок земли и тоже не очень выдающиеся строения, которые они облюбовали, расположены практически рядом, и их площадь меньше - всего 2697 кв. м. И эта недвижимость принадлежала Таллинну», - рассказывает «Апостроф».

Семейство Тедер хотело получить городскую недвижимость для строительства курортных залов, теннисных кортов и тому подобное. Но Тедер не пошел формальным и законным путем, чтобы добиться желаемого.

При встречи Сависаар якобы жаловался Тедеру на нехватку денег на выборы и просил бизнесмена помочь в обмен на решение вопроса с обменом недвижимостью. По информации журналистов, они придумали схему дачи взятки: Тедер издал фиктивный заем компании Midfield во главе с давним рекламистом Центристской партии Пааво Петтайем.

«Тедер поручил компании Retail Real Estate, которой руководит его сын Рауно, перечислить на счет Midfield деньги двумя траншами: 200 и 75 тысяч евро», - сообщает издание.

«Апостроф» также пишет, что Тедер, который был уверен, что все это останется в секрете, стал жертвой то ли незнания законов мэром Таллинна и руководством Центристской партии, то слепой веры в их безнаказанность. Однако выяснилось, что по законам Эстонии такое финансирование рекламной кампании партий запрещено - партии могу брать ссуды только в кредитных учреждениях, а фирма сына Тедера такой не была.

Сначала защитники Тедера пытались отделить этот займ от решения по поводу обмена недвижимости, мол, заем на рекламную компанию партии - это одно, а недвижимость - это другое. Однако суд установил, что эти эпизоды связаны, и займ является взяткой. Тедер вынужден был признать, что не дай он денег партии, он не получил бы городскую недвижимость, и пошел он на это со всей ответственностью.

Во время расследования по этому делу в квартире Тедера прошел обыск. И под конец судебного процесса он полностью признал свою вину. Он сотрудничал со следствием и дал слово выплатить штраф в 200 тыс. евро, чтобы его не посадили.

Как сообщалось ранее, Тедер также сохранил связи с российским бизнесом. Пару лет назад у него были проблемы в Киеве с известным патриотическим движением С14, с публичными протестами и блокированием офиса, потому что финансирование ТЦ "Район" на Троещине осуществлял российский "Банк Санкт-Петербург".

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