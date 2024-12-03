Отмечается, что санкция ударит по карману.

Украинцы могут получить штраф за покупку или сбыт елки без документов, подтверждающих ее легальность. Заплатить придется от 510 до 1700 гривень.

Пресс-служба Государственная экологическая инспекция в Facebook сообщила, что, покупая нелегальную елку, украинцы рискуют:

нарушить природоохранное законодательство;

получить штраф от 510 до 1700 гривень;

способствовать незаконной вырубке.

При этом кодекс Украины "Об административных правонарушениях" определяет штрафы за нарушения, в частности:

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нарушение порядка использования лесофонда: для граждан – от 102 до 238 гривень, а для должностных лиц – от 170 до 272 гривень;

незаконная вырубка деревьев или кустарников: для граждан – от 510 до 1020 гривень, а для должностных лиц – от 2550 до 5100 гривень.

покупка и сбыт елок без документов - штраф в размере от 510 до 1700 гривень с конфискацией товара.

Как проверить елку

На срезе каждой елки должен быть установлен чип с уникальным штрих-кодом, который подтверждает происхождение дерева из лесного хозяйства и гарантирует, что дерево заготовлено с соблюдением требований законодательства.

Кроме того, у продавца должны быть документы, подтверждающие законность вырубки и продажи елок.

Также не лучше сохранить чек или другой документ, подтверждающий оплату, поэтому новогоднее дерево лучше покупать на официальных елочных рынках.

Новогодние елки в Украине - последние новости

С 5 декабря в Киеве будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открывать постепенно.

Таким образом киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств. Продажу будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Городские власти обнародовали адреса локаций официальных елочных площадок во всех 10 районах Киева.

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