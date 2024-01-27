Президент США пообещал подписать документ сразу, как только его примут парламентарии.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о границе, которое обсуждается в Сенате США, является "самым жестким и справедливым" набором возможных реформ, и пообещал "закрыть границу" в день, когда он подпишет законопроект, пишет Reuters.

"То, что было обсуждено, станет самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо был в нашей стране. Это даст мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия, чтобы закрыть границу, когда она станет переполненной. И если я получу эти полномочия, я воспользуюсь ими в день, когда подпишу закон", – сказал Байден.

В агентстве утверждают, что Белый дом согласился с новыми ограничениями в предоставлении убежища на границе, включая создание полномочий по высылке, которые позволят нелегальным мигрантам быстро возвращаться в Мексику, если количество превысит 4000 в день.

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По словам анонимных источников Reuters, если количество превысит 5000 в день, то использование полномочий по высылке станет обязательным. США должны будут пропускать не менее 1400 мигрантов в день через легальные пункты пересечения границы с целью получения убежища. В декабре 2023 года количество задержаний в среднем превышало 9500 в день.

Законопроект имеет целью решить вопрос о предоставлении убежища за шесть месяцев без задержания мигрантов, притом, что сейчас процесс может длиться годами.

В пятницу Байден также призвал Конгресс предоставить финансирование, о котором он просил в октябре, для обеспечения безопасности границы.

Отмечается, что двухпартийные переговоры достигли критической точки на фоне растущей республиканской оппозиции. Некоторые республиканцы поставили соглашение о безопасности границы как условие для дальнейшей помощи Украине.

Республиканцы утверждают, что Байдену в своей политике следовало сохранить ограничительную политику бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.

Миграционные проблемы США и помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что переговорщики в Сенате согласились значительно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы. Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США обнародуют уже на следующей неделе.

Новости о баталиях вокруг законодательных изменений в США меняются с молниеносной скорость. 26 января отмечалось, что двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, которое поставили как условие дальнейшей помощи Украине, достигли критической точки. Трамп сказал, что республиканцы должны "отказаться от всего, кроме идеальной сделки".

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