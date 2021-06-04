Запрет на рекламу криптовалютных кошельков действовал с 2018 года.

С августа этого года крупнейший в мире продавец цифровой рекламы Google разрешит размещать рекламу компаниям, которые предлагают кошельки для криптовалют.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Криптокомпании смогут показывать рекламу в поиске, на YouTube и на других ресурсах, после прохождения процедуры сертификации.

По словам представителя Google, компания снимает ограничения, чтобы лучше соответствовать существующим правилам и требованиям FinCEN (Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США).

При этом, запрет на рекламу ICO (первичного размещения монет, аналога IPO) остается в силе.

Запрет на рекламу

Запрет на подобную рекламу действовал в Google с 2018 года. Компания ввела запрет, последовав примеру Facebook.

Заявление Маска о криптовалюте

22 мая 2021 года Илон Маск в одном из своих твитов написал, что между фиатными деньгами и криптовалютой начался настоящая битва. "Настоящая битва ведется между фиатными деньгами и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние", - написал Маск.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко