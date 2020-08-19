В Украине будет разработана новая экономическая стратегия - Шмыгаль

На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний.

В Украине будет разработана экономическая стратегия, на основе которой в дальнейшем будут разрабатываться государственные целевые программы.

Об этом, как сообщается на сайте Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи представителей правительства, Офиса президента, руководства Нацбанка и украинского бизнеса.

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На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний. Участники дискуссии обсудили вопросы разработки «Национальной экономической стратегии 2030».

Целевые программы

В пресс-службе правительства отметили, что на основе этого документа будут разработаны государственные целевые программы, которые начнут реализовываться с 2021 года.

Шмыгаль призвал предпринимателей принять участие в создании стратегии.

Рынок ценных бумаг

Он отметил, что среди стратегических целей на ближайшие десять лет обязательно должно быть создание цивилизованного рынка ценных бумаг.

«Это тот инструмент, который позволяет гражданам инвестировать, в частности, в собственные национальные компании и получать доход. В то же время, это будет способствовать повышению капитализации национальных бизнесов, их более прозрачному функционированию и отчетности», — заявил Шмыгаль.

Модератор процесса

Генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач написал в Facebook, что аналитическим центром и модератором процесса создания Национальной стратегии выступит Центр экономического восстановления. На странице Длигача указано, что он является сооснователем этого центра.

Советник Шмыгаля Кирилл Криволап сообщил в Facebook, что планируется «интенсивный спринт до середины декабря».

«В сентябре старт публичной дискуссии (до нее работа в экспертных группах). Октябрь — solid draft. Декабрь — итоговый документ плюс серия постановлений правительства, активирующих основные элементы, проекты законов и государственные целевые программы, запускающие финансирование», — отметил он.

По словам Криволапа, в ходе разработки стратегии будут определены «конкретные векторы развития».

Новое министерство

В июле 2020 года Кабинет министров Украины создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Автор: Елена Коваленко