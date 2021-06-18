Контрабанда на таможне существует во всем мире. Однако, в Украине таможенники чаще всего борются с контрабандистами подручными средствами, без современных сканирующих средств и прочего технического обеспечения.

Об этом заявил директор департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий, сообщает "РБК-Украина".

"Контрабанда везде существует: и в Украине, и в Италии, и в Германии. Точно так же, как и везде существует борьба с ней", - заявил Щуцкий.

В то же время он отметил, что обеспечение европейской таможенной системы и украинской - очень сильно отличаются.

"Поэтому когда говорят, что мы хотим добиться европейского или американского результата на украинской таможни, получается, что мы при минимальном финансировании мы хотим сразу максимального результата. Мое мнение, на сегодня при том обеспечении, которое есть, украинская таможня старается эффективно работать", - отметил чиновник.

По его словам, начиная от формы и заканчивая средствами, которыми он должен бороться с контрабандой, в Украине полное недофинансирование.

"Украинская таможня ничем не обеспечена. Кроме зеркальца и фонарика. А новую форму крайний раз закупали в 2010 году. Если мы возьмем любого европейского или американского таможенника, их обеспечение в 100 раз сильнее, чем у нас. Поэтому, когда нам говорят, что мы неэффективно работаем, или на таможне высокие коррупционные риски - да, но на такие условия ни один бы европейский таможенник не пошел бы работать", - добавил директор департамента рисков.

Он также заявил, что на таможне колокольная нехватка кадров. Люди не остаются в таможенной системы.

"Все упирается в финансирование, соцпакеты и то, чем мы работаем. Мы сейчас боремся с контрабандой палками, а не как Европа - сканирующими системами и всем остальным. В этом смысле, мы находимся в каменном веке и даже в этой ситуации даем эффективность и поступления в бюджет.

Напомним, ранее Александр Щуцкий рассказал в интервью РБК-Украина о борьбе с контрабандистами, теневыми схемами, результатах кадровой "чистки" внутри таможни и планах ее модернизации, а также - о реформе таможенной системы в целом и том, насколько реалистичны планы завершить ее в 2021 году.

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Автор: Григорий Бондарь