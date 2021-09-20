Судебный спор между Scania Ukraine и "Журавлыной" продолжается более девяти лет.

Шведский производитель грузовиков Scania, который работает на украинском рынке с 1993 года, может потерять $10 млн из-за коррумпированной и несправедливой системы правосудия в Украине. Об этом сообщил управляющий директор Scania Ukraine Хокан Йюде, пишет Kyiv Post.

Scania — одна из первых западных корпораций, которые рискнули войти в независимую Украину. За все эти годы компания прошла целый ряд судебных процессов. Сейчас Scania Ukraine вынуждена отбиваться от двух исков, которые в случае проигрыша будут стоить компании порядка $10 млн. Такой исход станет серьезным ударом по инвестиционной привлекательности Украины.

"Должна быть надежная судебная система, чтобы иностранные компании не чувствовали риска инвестировать в Украину. Это первое, второе и третье, о чем мы просим эту страну. Мы получаем необоснованные решения, которые по нашему мнению являются заведомо незаконными и неправомерными. Это главная причина, по которой мы считаем наши инвестиции незащищенными. (Вот почему — ред.) суммы иностранных инвестиций низкие для страны с таким потенциалом", - сказал Хокан Йюде.

В частности, два бывших дилерских центра - "Проскан" и "Журавлына" - практически одновременно подали иски против Scania Ukraine с требованием выплатить компенсацию за предполагаемую упущенную выгоду.

В 2017 году киевский дилер "Проскан" лишился помещений из-за долгов по кредитам и по нему начались процедуры банкротства. Компания не могла выполнять взятые на себя обязательства и хотела исполнять контракт как того требовалаScania, что и послужило причинойрасторжения договора. В настоящее время "Проскан" требует $6,1 млн или 164,4 млн грн в качестве компенсации за предполагаемую упущенную выгоду. Удивительно, но первая инстанция удовлетворила требования бывшего дилера, а первое слушание в апелляции, которое должно было состояться 9 сентября, былоотложено на неопределенный срок.

Контракт с сарнынским дилером "Журавлына" был расторгнут после того, как Scania уличила компанию в продаже дешевых подержанных запчастей клиентам, вместо оригинальной продукции шведского производителя. Согласно документу, Scania Ukraine могла расторгнуть контракт без согласия дилера, если большая часть его активов была продана. Это произошло еще в 2008 году: один из совладельцев продал 50% акций "Журавлына" нынешнему единственному владельцу Олегу Политыло.

Судебный спор между Scania Ukraine и "Журавлыной" продолжается более девяти лет. Несмотря на то, что Scania Ukraine выиграла дело о законности расторжении контракта в 2017 году, "Журавлына" продолжает требовать $4,6 млн или 124 млн грн компенсации. После абсурдного решения судьипервой инстанции с российским гражданством в пользу бывшего диллера,Скании все же удалось добиться справедливости в апелляционном суде. Теперь компания ожидает вердикта Верховного суда 22 сентября.

Беззаконие и отсутствие судебной реформы определённо будет и дальше отпугивать иностранных инвестором от Украины, и пример Scania это только в очередной раз подтверждает.

Автор: Григорий Бондарь