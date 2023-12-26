Страна расширит экспортные ограничения против РФ и Беларуси.

Министерство экономики Тайваня расширило список санкционных товаров для России и Беларуси, чтобы предотвратить использование высокотехнологичных товаров в военных целях, пишет Reuters.

В тайваньском правительстве отметили, что прямая торговля между островом и Россией является минимальной. Санкции расширили также с целью осуществления международного сотрудничества.

В список попало оборудование для изготовления полупроводников, в производстве которых Тайвань является мировым лидером, а также определенные химические вещества и медикаменты. Это дополнительные меры, расширяющие ограничения, которые уже были направлены против индустрии производства микросхем.

Видео дня

По данным Минэкономики Тайваня, новые санкции согласуются с теми, что уже объявлены Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами.

ЕС, США и другие страны недавно собрали обломки оружия с украинских полей боев и составили "общий приоритетный список" электронных и механических деталей, оборудования, которые широко используются в коммерческих целях и могут быть использованы для производства оружия, пишет издание.

Ограничения против РФ

В правительстве РФ заявили, что примерно треть поступлений федерального бюджета РФ покрывается нефтегазовыми доходами. Уровень зависимости российского бюджета от указанных поступлений не изменился.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, необходимо провести анализ эффективности санкций и анализ путей их обхода, а также ввести программу жесткого противодействия этому.

Вас также могут заинтересовать новости: