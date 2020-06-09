Киев взлетел на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов - исследование

Всего в рейтинге - 209 городов из разных стран мира.

Киев за год поднялся сразу на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов для эмигрантов - со 150-го на 106-е место.

Об этом говорится в исследовании компании Mercer.

Столица Украины делит 106-ю строчку вместе с Гамбургом (Германия) и Лиссабоном (Португалия).

Всего в рейтинге - 209 городов из разных стран мира. В топ-5 самых дорогих городов для эмигрантов вошли:

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Гонконг (специальный административный район Китая);

Ашгабат (Туркменистан);

Токио (Япония);

Цюрих (Швейцария);

Сингапур (Сингапур).

Рейтинг замыкают Тунис, Виндхук (Намибия), Бишкек (Кыргызстан), Такшент (Узбекистан) и Карачи (Пакистан).

Компания Mercer при составлении рейтинга учитывала колебания курса валют, инфляцию и цены на жилье.

Как сообщал УНИАН, Киев поднялся на 22 позиции в рейтинге городов мира по стоимости жизни, который составляет Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение Economist Group. Киев занял в рейтинге 86 место из 133. А первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города.

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