Киев заметно поднялся в рейтинге городов мира по стоимости жизни

Заметно выросла также стоимость жизни в Стамбуле, Бостоне, Москве и Бангкоке.

Киев поднялся на 22 позиции в рейтинге городов мира по стоимости жизни, который составляет Economist Intelligence Unit, аналитическое подразделение Economist Group.

Рейтинг составлен на основе данных, собранных осенью прошлого года, передает НВ.

Оценивалась стоимость жизни в 133 городах мира. Исследователи изучают цены в супермаркетах, магазинах средней ценовой категории и специализированные торговые точки с более высокими ценами. Для каждого города собираются данные о стоимости более 160 товаров и услуг.

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города - Париж (Франция), Гонконг (специальный административный район Китая) и Сингапур (Сингапур). В топ-10 попали также Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США) и Тель-Авив (Израиль).

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В десятку самых дешевых для жизни городов мира вошли Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия), Нью-Дели (Индия).

Киев занимает в рейтинге 86 место. По сравнению с предыдущим рейтингом он поднялся на 22 позиции. В Economist Intelligence Unit отметили, что рекордный урожай зерна в Украине в 2019 году увеличил поступления от экспорта, что привело к укреплению украинской гривни по отношению к доллару США.

"Кроме того, цены в Киеве повышаются за счет роста спроса после череды повышений минимальной заработной платы в последние годы и быстрого роста реальной заработной платы в целом, хотя и с очень низкой базы", - говорится в исследовании.

Заметно выросла также стоимость жизни в Стамбуле (поднялся на 24 позиции), Бостоне (+18), Москве (+16) и Бангкоке (+15).

Как сообщал УНИАН, год назад статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж.