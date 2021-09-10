Количество открытых вакансий за последнюю неделю выросло на 32% и является самым большим с начала года.

С началом осени украинцы возвращаются в офисы или активнее ищут работу, о чем свидетельствуют более высокий уровень потребления электроэнергии, активизация рынка труда и увеличение показателей мобильности, особенно рост на четверть посещения рабочих мест.

Такие данные приводит Центр экономической стратегии (ЦЭС) в своем трекере экономических изменений.

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Отмечается, что с восстановлением деловой активности посещение офисов выросло на четверть, а большее бронирование показывает, что перелеты постепенно возвращаются в деловую жизнь.

"С началом учебного года и окончанием сезона отпусков мобильность украинцев увеличилась. Заведения торговли и развлечений за неделю стали посещать чаще на 4%, продуктовые и аптеки – на 5%, транспортом пользовались больше на 6%. Посещение рабочих мест выросло (+26% за неделю) и сравнялось с этим периодом прошлого года. В то же время оно все еще существенно ниже допандемического уровня февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Также специалисты ЦЭС обращают внимание на рост более чем на треть количества вакансий на сайтах поиска работы.

"Количество открытых вакансий за последнюю неделю значительно возросло (+32%) и является самым большим с начала года. В аналогичный период в 2019 году предложение на рынке труда также увеличилось, но тогда вакансий было на 13% меньше", - отмечено в исследовании.

После отдыха активизировались соискатели работы - сейчас их на 7% больше, чем было год назад. В частности за неделю количество соискателей работы выросло на 20%, а в прошлом году в этот период работу искали на 7% меньше.

Кроме этого, в ЦЭС отмечают рост бронирования авиабилетов из-за оживления деловой активности: за неделю количество забронированных авиабилетов выросло на 11%. Этим летом из-за открытия границ во многих странах с туристической целью украинцы бронировали авиабилеты в два раза больше, чем прошлым летом.

Зарплата в Украине:

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года выросла по сравнению с мартом 2020 года на 18,9% - до 13 тыс. 612 грн.

По данным Государственной службы занятости, по состоянию на январь 2021 года количество зарегистрированных безработных составило 477 тысяч человек.

Согласно результатам опроса среди 7 700 украинских соискателей по состоянию на февраль 2021 года, более 90% заробитчан не планировали искать работу в Украине, а в Польшу выезжал каждый второй соискатель за рубежом.

Автор: Екатерина Жирий