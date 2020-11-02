Курс евро преодолел рубеж в 94 рубля, доллар движется к 81.

Российская нацвалюта в ходе торгов на Московской бирже существенно слабеет к доллару и евро.

Так, по состоянию на 11:17 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» взлетел на 1,22 рубля до 80,75 рубля, курс евро — на 1,31 рубля до 93,9350 рубля (ранее в ходе сессии поднимался до 94,02 рубля). Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Как констатирует председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, «несмотря на умеренный негатив извне, российские индексы с начала сессии несут внушительные потери». Об этом сообщает «Росбалт».

«Основная причина просадки — новый обвал на рынке нефти, где котировки открыли торги понедельника резким гэпом вниз, утянув за собой рубль. Наша валюта опустилась к мартовским минимумам в паре с долларом, а в паре с евро обновила почти шестилетние минимумы, повинуясь сигналам с рынка „черного золота“», — отметил эксперт.

Со своей стороны, эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк сохраняет «негативный прогноз по рублю, так как резкий рост заболеваемости COVID-19 в России в любом случае приведет к ограничительным мерам, которые вне зависимости от своей жесткости негативно скажутся на экономических перспективах страны».

По информации Нацбанка Украины по состоянию на 2 ноября 2020 года курс российского рубля по отношению к гривне составил 3,6017, в то время как 30 октября курс составлял 3,5783.

Предыдущее падение

26 августа 2020 года на фоне протестов в Беларуси начался одновременный обвал белорусской и российской валюты. Курс рубля продолжил обвал по отношению к доллару и евро, дойдя до минимальных значений.

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Автор: УНИАН