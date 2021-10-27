Новая компактная модель пылесосов поможет не только освободить место в доме, но и значительно облегчит процесс уборки.

Компания LG презентовала беспроводные вертикальные пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE, которые характеризуются высокой мощностью, длительным зарядом и легкостью в управлении.

Как отмечают в пресс-службе компании, новая компактная модель пылесосов поможет не только освободить место в доме, но и значительно облегчит процесс уборки – больше никаких проводов и тяжелых устройств и длительных перерывов на зарядку техники. В то же время беспроводные вертикальные новинки от LG настолько эффективны и универсальны, что с легкостью заменят все обычные модели.

Отмечается, что новые модели беспроводных пылесосов могут эффективно убирать пыль и мусор с твердых поверхностей, ковров, мебели и имеют насадки для дополнительных нужд. Имея мощность всасывания от 23 до 140 Вт, устройства не только очищают грязь, которая глубоко въелась в ковровые покрытия, но и позволяют деликатно почистить клавиатуру, убрать в труднодоступных местах или привести в порядок салон авто.

В частности, пылесосы LG CordZero™ A9 характеризуются высокой мощностью и производительностью. Время работы пылесоса A9-LITE составляет 40 минут в обычном режиме, 9 минут – в усиленном и 6 – в максимально мощном турбо. Дополнительный литий-ионный аккумулятор Dual PowerPack™ у модели A9ESSENTIAL, без перерыва на подзарядку, удваивает это время, а это значит, что заряда хватит, чтобы полностью убрать большой двухэтажный дом.

Как отмечают в компании, секрет эффективности пылесосов LG CordZero™ A9 заключается в собственной вакуумной технологии воздушного потока AEROSCIENCE™, которая использует мощные мини-вихри воздуха для отделения частиц пыли. Умный инверторный мотор LG Inverter Motor2 вращает вентилятор на сверхвысоких скоростях, благодаря чему сильные потоки воздуха вытягивают даже глубокие загрязнения.

Кроме того, в новых вертикальных пылесосах мощность подается прямо на щетку. Насадка Power Drive Direct NozzleTM имеет встроенный мотор с прямым приводом, который обеспечит одинаково эффективный забор мусора как с гладкого пола, так и ковров, а технология щетки Anti-tangle легко убирает шерсть домашних животных и минимизирует запутывание волос. Специальные насадки обеспечат чистоту пола при каждом использовании.

При этом в описании к новому продукту отмечается, что вертикальные пылесосы от LG не только убирают пыль и грязь, но и улавливают аллергены. Высокую степень очистки обеспечивает 5-ступенчатая система фильтрации HEPA, которая удерживает до 99,9% мельчайших частиц пыли, не допуская их выброса в воздух. Почистить пылесборник можно одним нажатием, а щелевая насадка поможет легко снять металлический фильтр. Достаточно просто промыть циклонный сетчатый фильтр под струей воды и он снова готов к работе.

"Новые беспроводные пылесосы CordZero™ A9 – это комфорт использования и удобство хранения. Телескопическая трубка имеет 4 уровня регулировки, что позволяет подогнать ее длину под рост каждого члена семьи. Изменяйте длину телескопической трубки для полов, лестниц, полочек или мягкой мебели, чтобы уборку было простым и качественным", – отмечают в компании LG.

В то же время, для управления новыми моделями не нужно прилагать много усилий и постоянно удерживать режим включения: достаточно одного легкого нажатия кнопки, чтобы начать работу, управлять мощностью или включить режим "Турбо". Дополнительный уровень комфорта – эргономичный дизайн ручки Opti-balanced Handle™, снижающий нагрузку на запястье, и значительно облегчающий работу.

При этом пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE полностью заряжаются за 3,5 часа. Зарядная база имеет 3 опции размещения и позволяет выбрать между автономным, компактным и настенным креплением для зарядки. Благодаря нескольким режимам стыковка вы можете заряжать пылесос подвешенным на настенном креплении, поставив вертикально на напольную установку, или горизонтально на твердом ровном полу, предварительно сняв трубку этой компактной конструкции.

В пресс-службе LG обещают, что обе модели уже в скором времени можно будет приобрести в Украине.

Автор: Григорий Бондарь