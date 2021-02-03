За соответствующее постановление проголосовали 315 народных депутатов.

Верховная Рада Украины в ходе сегодняшнего заседания одобрила постановление об обеспечении функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление № 4243 «О мерах по внедрению электронного реестра листков нетрудоспособности» проголосовали 315 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к постановлению, его цель - обеспечение функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности в ближайшие сроки, а также проведение аудита эффективности использования средств, выделенных на внедрение такого реестра.

Данным постановлением парламент поручил Кабинету министров принять меры по ускорению разработки и внесению изменений в соответствующие нормативно-правовые акты с целью внедрения электронного реестра листков нетрудоспособности, а также провести аудит эффективности использования средств, выделенных на внедрение реестра.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством социальной политики, Национальной службой здоровья, Пенсионным фондом и Фондом социального страхования Украины парламент поручил обеспечить полноценное функционирование электронного реестра листков нетрудоспособности в кратчайшие сроки.

Что этому предшествовало

Ожидалось, что электронный реестр листков нетрудоспособности, создания которого бизнес ожидает от властей уже много лет, заработает осенью 2019 года.

Ранее в правительстве подчеркивали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за использования гражданами фальшивых больничных листов.

По мнению экспертов, частично решить проблему помогло бы внедрение электронного реестра листков нетрудоспособности и электронных больничных.

По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листков составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.

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Автор: Екатерина Жирий