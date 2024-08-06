Работодатели призывают к равным правилам игры на рынке фиксированного интернета

В последнее время в медиа разворачивается активная дискуссия по детенизации рынка экономики через изменения выравнивания условий налогообложения в частности в сфере фиксированной связи.

Федерация работодателей обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой инициировать вопрос о необходимости установления равных правил игры на рынке фиксированного интернета. Об этом депутат написал в своем посте в Телеграм.

"Внимание многочисленных мелких интернет-провайдеров сконцентрировано на снижении расходов, включая оптимизацию налоговых платежей, приобретение оборудования на вторичном рынке, а также существенной экономии на практике выплаты заработной платы "в конвертах", - говорится в письме, которое опубликовал в своем телеграм-канале господин Гетманцев.

По оценкам исследования Института социально-экономической трансформации в 2023 году, потенциальные потери доходов бюджета от тени составляют около 400 млрд грн. В частности, потерь от зарплат в конвертах - 70-110 млрд грн.

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В последнее время в медиа разворачивается активная дискуссия по детенизации рынка экономики через изменения выравнивания условий налогообложения в частности в сфере фиксированной связи.

""Белые" провайдеры физически не могут сосуществовать с измельченными вопреки закону на тысячи ФЛП-ов", - отметил Председатель комитета в своем посте.

На сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации в открытой отчетности деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг по каждому виду услуг и в разрезе административно-территориальных единиц по разделам I-IV формы отчетности № 1-Т, например, по состоянию на 03.06.2024 за I квартал 2024 года можно найти немало физических лиц предпринимателей, которые с одним человеком в штате обслуживают более 5-9 тысяч точек фиксированного доступа к сети Интернет.