Санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны.

Тайвань, несмотря на свою проукраинскую позицию, стал важнейшим поставщиком металлообрабатывающих станков в Россию после начала полномасштабного вторжения, сообщается в совместном исследовании The Insider с тайваньским изданием The Reporter.

Отмечается, что Германия, Япония и Швейцария ушли с рынка, а китайские станки недостаточно качественные, поэтому тайваньские обрабатывающие центры, токарные и электроэрозионные станки удовлетворяют потребности российского ВПК.

Такие станки незаменимы в производстве детонаторов, высокоточного вооружения и другой военной продукции. Введенные Тайванем санкции не помогают, поскольку станки отправляют в Россию через Турцию и другие страны, а некоторые виды станков вообще не подпадают под ограничения.

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По словам авторов статьи, с 2017 года Россия входит в четверку крупнейших импортеров токарных станков из Тайваня, при среднегодовом объеме продаж более $30 млн. С полномасштабным вторжением санкции Тайваня не предусматривали запрета на металлообрабатывающие станки. Это привело к тому, что Россия, для которой оказались закрыты другие рынки, переключилась на Тайвань.

В январе 2023 года Минэкономики Тайваня наконец включило в список подсанкционных товаров высокотехнологичные металлообрабатывающие станки. Легально все еще можно экспортировать только электроэрозионные станки.

"После этого почти 80% комплексных металлообрабатывающих станков тайваньского производства, поступающих в Россию, переправляются через третьи страны, среди которых лидируют Турция и Китай. С марта по сентябрь 2023 года РФ импортировала по меньшей мере 193 обрабатывающих центра тайваньского производства общей стоимостью почти $29 млн", – говорится в публикации.

Так, на сентябрь 2023 года почти половина станков, импортированных Россией из Турции, была произведена на Тайване.

В то же время станки тайваньского производства стоят дорого для бюджета РФ. Например, российскому производителю крылатых ракет и космической техники корпорации "Комета" один из станков достался за 1 млн долларов. Но импортеры покупают такое оборудование через трейдеров в ОАЭ, Турции и Китае гораздо дешевле – по $60-180 тыс. Это может свидетельствовать сверхприбыли таких посредников.

Авторы исследования добавляют, что большинство станков для необходимых военным высокоточных технологий производят в ЕС, Швейцарии, Японии и США. Однако, и в Тайване есть хорошие аналоги. Они часто превосходят китайские по точности, что крайне важно для производства оружия. Высокая точность металлообработки требуется во время производства детонаторов, систем управления высокоточного вооружения, головок наведения, качественной оптики и т. д.

Профессор экономики и проректор школы политических наук в Париже Сергей Гуриев уверен, что санкции надо ужесточать. Тайваньские производители понимают, что поставлять в Россию высокоточное оборудование незаконно. Также необходимо продолжать отслеживать посредников.

Как РФ обходит санкции

Ранее УНИАН писал, что Китай резко нарастил поставки высокоточных станков в Россию. Китайские поставки в Россию важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, а производители этой страны теперь доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением.

А в США арестовали бизнесмена, который в обход санкций поставлял в Россию американские микросхемы и другую высокотехнологичную продукцию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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