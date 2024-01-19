Илья Кан участвовал в "многолетних схемах" по приобретению и продаже технологий из США для НПЦ "Элвис".

США арестовали бизнесмена, который в обход санкций поставлял в Россию американские микросхемы и другую высокотехнологическую продукцию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Илья Кан, 66 лет, поставлял товары двойного назначения научно-производственному центру "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "ЭЛВИС"), который является одним из ведущих центров проектирования микросхем в России. Делал он это в том числе после того, как США ввели санкции против НПЦ "ЭЛВИС", который, по их данным, сотрудничает с ФСБ..

"Кан незаконно отправлял специализированные технологии из Соединенных Штатов российскому производителю полупроводников, связанному со множеством других российских организаций, попавших под санкции", - говорится в сообщении Минюста США.

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Как показало совместное расследование министерств юстиции и торговли, через две своих американских компании, Senesys Incorporated и Sensor Design Association, занимающиеся "разработкой программного обеспечения в сфере безопасности", Кан отправил НПЦ "ЭЛВИС" тысячи микроконтроллеров, сетевых плат и радиочастотный передатчик. Он работал с российской организацией и до войны в Украине, однако продолжал сотрудничество после внесения этой организации в санкционный список в марте 2022 года за предполагаемую роль в содействии вторжению России в Украину.

Санкции против РФ - детали

Турция в октябре и ноябре 2023 года начала снижать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.

Издание Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики пишет, что в выборку попали 45 категорий товаров из списка для экспортного контроля (Common High Priority Items List), который составили США, ЕС, Великобритания и Япония.

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