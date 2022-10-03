На выборах одержала победу партия премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое Единство". При нем Латвия стала одним из европейских лидеров в поддержке Украины.

В Латвии закончили подсчет голосов на парламентских выборах. Согласно результатам, в новый состав Сейма не пройдут главные пророссийские партии.

Об этом свидетельствуют данные латвийского центризбиркома.

В целом 5%-ый барьер преодолели семь партий. Лидером в списке стала партия действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" - она набрала 18,97% голосов и получит 26 мандатов. При премьерстве Кариньша Латвия стала одним из европейских лидеров в поддержке Украины.

Видео дня

Главной сенсацией выборов стало то, что главные пророссийские партии Латвии не прошли в парламент, хотя в начале года русское меньшинство составляло около 25% жителей.

Пророссийская "Злагода", одержавшая победу в выборах в 2018 году, сейчас получила лишь 4,81%. А "Российский союз Латвии", известный пропутинской риторикой, набрал еще меньше - 3,63%.

Однако, в парламент смогла попасть недавно созданная партия "За стабильность!". Ее возглавляет экс-активист "Злагоды" Алексей Росликов.

Второе место (12,44%) на выборах занял Союз "зеленых" и крестьян, который в Сейме последнего созыва был пятым (16 мандатов).

Далее расположились:

"Объединенный список" - 11,01% (15 мандатов),

"Национальное объединение" - 9,29% (13 мандатов)",

"За стабильность" - 6,80% (11 мандатов),

"Латвия на первом месте" - 6,24% (9 мандатов),

"Прогрессивные" - 6,16% (10 мандатов).

Латвия на фоне войны в Украине

После начала войны Латвия вошла в список стран, которые больше всего поддерживают Украину в борьбе с агрессором. Страна одной из первых присоединялась к антироссийским санкциям.

В августе в Латвии зарегистрировали инициативу, которая предлагает профинансировать репатриацию этнических русских на родину, поскольку те не хотят интегрироваться в демократическое общество.

24 августа президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в его стране граждане стали более патриотичными, а также осознали цену свободы. Он заявил, что надо изолировать этнических русских от остальной части общества, поскольку те не лояльны к Латвии и больше любят РФ.

16 сентября стало известно, что Латвия решила с 19 сентября ограничить въезд россиян с шенгенскими визами из соображений безопасности.

"Русские, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны", - подчеркнул глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Вас также могут заинтересовать новости: