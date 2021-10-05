По предварительным данным, речь идет об около 10 млн грн ущерба, причиненного бюджету города.

В Киеве правоохранители проводят санкционированные обыски в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района, КП по содержанию зеленных насаждений и подрядных организациях.

Об этом сообщается на официальной странице столичной прокуратуры.

Читайте такжеДля некоторых украинцев отопление и горячая вода подорожают на 70%: кому и за что придется платить

Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района, районного КП по содержанию зеленных насаждений и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.

При этом указанное подрядное предприятие отразило в бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с группой предприятий, имеющих признаки фиктивности, якобы привлеченных для выполнения субподрядных работ, что позволило завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 10 млн гривень.

5 октября 2021 года на основании определения суда в вышеуказанных помещениях коммунальных предприятий и подрядной организации, а также по месту жительства фигурантов начаты обыски с целью выявления доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

"Киевтеплоэнерго" и охрана, которой не было:

В октябре 2020 года должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" подозревали в хищении 44 млн грн, выделенных на охрану объектов коммунального предприятия.

По данным следствия, в 2019 году должностные лица коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" заключили с частным предприятием договор на предоставление охранных услуг для объектов, расположенных на территории города Киева.

На основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия более 40 млн гривен бюджетных средств. Однако, как было установлено досудебным расследованием, исполнителем не были предоставлены охранные услуги на общую сумму почти 44 млн гривен.

Обвинительный акт по указанному делу по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия) был направлен в Печерский районный суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Летние счета за отопление и проверки АМКУ:

В середине августа 2021 года в Киеве начали выставлять счета на оплату отопления.

В центре коммунального сервиса отметили, что данный платеж является рекомендованным и не подлежит обязательной оплате.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства УНИАН также сообщили, что указанная в платежках сумма является рекомендованной.

26 августа 2021 года Антимонопольный комитет Украины заявил о многочисленных жалобах со стороны киевлян, на странные счета за отопление, выставленные летом.

Как отметили в АМКУ причины таких действий КП проверяются межобластным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины.

В то же время Комитет отмечает, что новые начисления потребители получили не в результате действий отделения АМКУ, а в результате действий/бездействия КП "Киевтеплоэнерго".

Автор: Инна Андалицкая