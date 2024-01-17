Несмотря на войну компания остается одним из главных налогоплательщиков в Украине.

Группа компаний "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в 2023 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов.

Несмотря на войну компания остается одним из главных налогоплательщиков в Украине, говорится в официальном отчете компании.

"Мы пережили еще один сверхтяжелый год войны. Несмотря на проблемы с загрузкой активов и морскую блокаду, несмотря на потерю контроля над активами в Мариуполе, остановку АКХЗ и значительное снижение количества персонала из-за войны, "Метинвест" по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Отказ от принадлежащих компании по законодательству налоговых льгот позволил направить дополнительные средства на те направления, где это нужно больше всего. Мы продолжаем поддерживать украинцев и армию на пути к победе и призываем каждый бизнес присоединиться и через налоги, донаты, помощь ВСУ и мирным жителям поддерживать Украину во время испытаний, который мы все переживаем сейчас", – заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Согласно отчету, среди крупнейших по объему отчислений:

единый социальный взнос – 3,3 млрд грн

налог на прибыль – 3,2 млрд грн

налог на доходы физических лиц – более 3 млрд грн

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" в 2023 году увеличили плату за землю почти на 10% по сравнению с 2022 годом – до 1,2 млрд грн. Также выросли выплаты экологического налога – до 608 млн грн.

При этом в 2023 году компания уплатила в государственный и местные бюджеты Украины 2,2 млрд грн за пользование недрами.

Для сравнения, в 2022 году компания "Метинвест" уплатила в госбюджет более 20 млрд грн налогов. Таких цифр удалось достичь благодаря работе потерянных сейчас гигантов "Азовсталь", ММК им. Ильича и Авдеевский коксохим.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину группа компаний "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова направила на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт". Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.