Из-за увеличения военных потребностей дефицит бюджета только на этот год составляет почти $5 млрд (около 200 млрд грн). Об этом заявил в конце мая министр финансов Сергей Марченко. Чтобы покрыть этот разрыв, правительство планировало повысить военный сбор и налог на добавленную стоимость (НДС). Недавнее решение G7 о выделении 50 млрд долларов США улучшит ситуацию, но в этом году средства вряд ли поступят в бюджет, поэтому вопрос поиска внутренних ресурсов, в том числе через повышение налогов, останется на повестке дня. Главная статья расходов - оборона, на которую не хватает, по разным оценкам, от 200 до 400 млрд грн.

В то же время, рассматривая вопрос увеличения общенациональных налогов, государство почему-то не учитывает необходимость ликвидации пробелов в налогообложении, которые в своей совокупности могли бы дать ему часть необходимого ресурса. Одним из таких пробелов является использование упрощенки интернет-провайдерами.

Избыток операторов

В 2000-х годах в Украине появились тысячи мелких интернет-провайдеров. Государство обращало мало внимания на этот рынок, его эффективное регулирование и контроль отсутствовали. Как следствие - за два десятка лет в нашей стране сформировался значительный сегмент "серых" интернет-игроков, которые либо сильно недоплачивают налоги, либо не платят их вообще.

Видео дня

По разным оценкам, сегодня на украинском рынке фиксированного доступа к интернету работает от 4 до 7 тыс. интернет-провайдеров. Согласно Реестру поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг по состоянию на март 2024 г. в него включены 4442 субъекта хозяйствования, 2471 (56%) из которых составляют физические лица - предприниматели (98% из них предоставляют услуги фиксированного доступа к интернету).

Эта отрасль находится в достаточно хорошей форме, несмотря на войну. Согласно отчету о деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, объем доходов от предоставления услуг доступа к фиксированной сети Интернет в 2023 году составил 21 млрд грн, что на 33% больше чем в 2022 году.

ARPU (средний доход на одного пользователя) - 219 грн. Для сравнения: согласно информации, приведенной в Отчете, ARPU пользователей услуги мобильной связи составляет лишь 102,1 грн, а доходы от предоставления таких услуг по сравнению с 2022 годом увеличились лишь на 9,8%.

Указанная выше официальная информация подтверждает рост рынка предоставления услуг фиксированного доступа к интернету по сравнению с предыдущими периодами и стремительные темпы роста доходности, даже если сравнивать с такими "китами", как игроки рынка мобильной связи.

Огромное количество игроков на рынке вроде бы должно двигать конкуренцию, повышать качество услуг и одновременно удешевлять их для пользователей. Но, к сожалению, реальность другая.

Для сравнения: в развитых странах Европы (например, в Германии, Франции, Испании, Италии и Нидерландах) рынок представлен 4-5 операторами, которые вместе предоставляют услуги примерно 85-95% абонентов, и только 5-15% имеют другие участники. На таком рынке существует эффективная конкуренция, а инвестиции в развитие драйвят использование новейших технологий и позволяют реализовывать государственные стратегии развития отрасли. При этом все провайдеры зарегистрированы, предоставляют отчеты, государство их контролирует.

Засилье ФОПов на рынке

Многие игроки в Украине прибегают к токсичным бизнес-практикам. В более 90% случаев речь идет о разбиении бизнесов на разных физических лиц - предпринимателей (ФОПов), платящих налоги по сниженным ставкам, маскируя таким образом действительно крупный бизнес, который может насчитывать десятки (а в некоторых случаях и сотни) тысяч абонентов под МСБ.

Такие компании создают ряд юридических лиц для предоставления услуг в пределах города, спального района, группы домов или даже отдельного здания. Далее каждое из них отчитывается перед материнской компанией о состоянии своих операционных дел. При этом каждое из юрлиц может иметь свои особенности ведения хозяйственной деятельности. Например, оплату услуг только наличными (консьержу). Более "цивилизованные" компании ставят такие схемы на поток и предоставляют свои реквизиты платежным системам, объединяя их в одну кнопку. Дробление зависит от масштаба бизнеса - иногда это 5 ФЛП, а порой может быть и 300 субъектов хозяйствования (ФЛП и юрлиц) на упрощенной системе налогообложения.

Многие "серые" провайдеры держат часть операций в наличных или вообще нигде не регистрируются и предоставляют услуги без юридического оформления.

В защиту ФОПов часто можно услышать, что маленькие провайдеры более мобильны, быстрее инвестируют и закрывают насущные потребности пользователей, чем большие неповоротливые компании. Однако на рынке фиксированного интернета это не работает. Наоборот, такая ситуация способствует тому, что большинство операторов не заинтересованы инвестировать в развитие сети.

По данным НКЭК, за IV квартал 2023 года из 3 598 интернет-провайдеров только 897 сделали капитальные инвестиции в сферу телекоммуникаций (из них 582 отчитались о вложениях менее 1 тыс. грн). Для понимания - почти 70% всех капитальных инвестиций в отрасли обеспечили только четыре компании.

Что теряем?

Если взять в расчет ARPU абонента фиксированного доступа к интернету (219 грн), субъекты, находящиеся на общей системе налогообложения, платят примерно в 7,5 раз налогов больше, чем те, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. И это без учета потерь от НДФЛ и военного сбора, поскольку очень часто сотрудники таких компаний также выступают в роли ФОП или просто получают заработную плату наличными.

По приблизительным расчетам ликвидация упрощенки для интернет-провайдеров может дать государству от 3 до 4 млрд гривен дополнительных поступлений в год.

Выводы

Как видим, для интернет-провайдеров упрощенная система налогообложения давно превратилась из стимула для предпринимательства во внутренний офшор, доходы с которого используются в основном для демпинга на рынке и создания неравных условий конкуренции для тех, кто работает на общей системе. В то же время когда вся страна или воюет, или обеспечивает потребности тыла благодаря своему труду и налогам, подобные схемы уклонения от финансирования армии просто преступны и не могут иметь место в современной Украине.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик ОО "Объединенная Украина"