Документ может быть передан на подпись президенту Украины и, соответственно, вступить в силу.

Верховная Рада Украины разблокировала подписание внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об «инвестиционных нянях»).

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не поддержал проект постановления №3760-П об отмене решения Верховной Рады от 17 декабря 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

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Таким образом, документ может быть передан на подпись президенту Украины и, соответственно, вступить в силу.

Среди предлагаемых законопроектом стимулов от государства – софинансирование инфраструктурных проектов (строительство дорог и реконструкция дорог за счет госбюджета, присоединение к электросетям), налоговые льготы, предоставление права пользования земельным участком со специальными условиями оплаты и т.д.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект. Размер инвестиций в проект должен быть в эквиваленте не менее 20 млн евро.

Как указано в пояснительной записке к документу, инвестпроект должен реализовываться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков) и добывающей (кроме добычи угля, нефти и газа).

Также закон распространяется на сферу обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы.

В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 80 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли. Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

В то же время, не могут претендовать на государственную помощь компании, которые не раскрыли информацию о конечном владельце; в которых более 50% акций принадлежат офшорным компаниям; с более 10% акций России и зарегистрированные в России, а также компании, к которым Украина применила санкции.

Что этому предшествовало

В июле 2020 года Верховная Рада Украины одобрила внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об "инвестиционных нянях".

Законом предусмотрена поддержка как украинских, так и иностранных инвесторов, реализующих проекты с объемом инвестиций от 20 миллионов евро.

Согласно закону, инвестор должен создать не менее 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер заработной платы по соответствующему виду деятельности в регионе, где планируется к реализации проект.

Такие инвесторы получают прямой договор с правительством и пакет стимулов. Так, государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых и таможенных льгот или обеспечения объектами смежной инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Важно отметить, что общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от планового объема инвестиций по проекту.

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Автор: Дмитрий Шварц