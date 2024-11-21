Государственный "Ощадбанк" в процессе отбора управляющего для ТРЦ "Гулливер" настаивает на соблюдении государственного подхода, который будет учитывать права кредиторов и способствовать сохранению инвестиционного климата. Об этом заявил заместитель председателя правления банка, ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин по результатам встречи с представителями Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в комментарии УНН.

На встрече 13 ноября Арсен Милютин обратил внимание представителей АРМА на серьезные финансовые риски, связанные с передачей ТРЦ "Гулливер" в управление "стороннему лицу" без обязательства его обслуживать кредит в государственных банках.

Он подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает направление доходов от управления активами на покрытие расходов управляющего и перечисление остатка в государственный бюджет, но при этом игнорирует права кредиторов.

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Однако, по мнению "Ощадбанка", государственная позиция в этой ситуации должна заключаться в "обеспечении положительного инвестиционного климата, защите интересов кредиторов и соблюдении фискальных интересов, а не только в формальном выполнении решений судов".

"Однако имеющееся развитие ситуации предполагает совсем другое: денежный поток не будет направлен ни кредиторам, которые имеют на него все права, ни на погашение налогового долга, в котором собственно и обвиняют должника банков. Кстати, насколько нам известно, сумма потенциального налогового интереса примерно в 133 раза меньше суммы требований кредиторов. Какую же сумму получит государственный бюджет от управления "вещественным доказательством" (ведь так квалифицирован "Гулливер" в постановлении суда) - мы все увидим по результатам деятельности управляющего", - отметил Милютин.

По его словам, интерес консорциума государственных банков заключается в том, чтобы в расходы на управление объектом были включены выплаты государственным банкам в объеме, не меньшем, чем предполагалось финансовыми моделями к этому объекту.

Милютин добавил, что представители АРМА заверили, что проведут дополнительный анализ нормативно-правовых актов для возможного учета таких выплат.

"Если такой возможности не будет, то, как мы озвучивали ранее, у "Ощадбанка" и другого сокредитора - "Укрэксимбанка" остается право в соответствии с законодательством об ипотеке удовлетворить свои требования за счет предмета ипотеки ("Гулливер") преимущественно перед другими кредиторами должника, включая внешних управляющих. Право управления при этом будет подлежать прекращению как право, имеющее более низкий приоритет. Также у банков остается право осуществить продажу права требования по кредиту и договорам обеспечения", - пояснил представитель "Ощадбанка".