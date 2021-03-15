Профильные специалисты надеются, что воплощение амбициозных планов выведет шахтерский Донбасс на новый уровень инновационного развития и в целом улучшит угольную промышленность страны.

Объемы добычи угля на шахтах «Покровской угольной группы», после того как ее активы приобрела Группа компаний «Метинвест», планируют увеличить до 8 миллионов тонн в год. Сейчас здесь за одну смену в среднем добывают около 600 тонн коксового угля, а за год объемы достигают более 6 миллионов тонн.

Как отмечает 24 канал, достичь такого результата планируется за счет строительства 12-го блока предприятия, который является новой шахтой с собственной инфраструктурой и технологическими циклами. Запуск блока должен создать 3 тысячи новых рабочих мест и увеличить объемы добычи коксующегося угля.

«Инвестор и мы – строители – смотрим в будущее. У шахты амбициозный проект давать 8 млн тонн в год. И именно поэтому мы начинаем строить 12-й блок. Там будет 2 самых глубоких ствола в Европе по 1 400 метров. Я уверен, что мы тоже освоим это дело, наши люди на это настроены», – отметил директор по капитальному строительству ПАО «Шахтоуправление Покровское» Виктор Левит.

При этом как на самом предприятии, так и в «Метинвесте» убеждены, что проблем со сбытом угля не будет.

«Метинвест» – это крупный стабильный покупатель коксового угля и большой стабильный потребитель этого продукта. Соответственно, и шахтоуправление, и шахта будут загружены на свои максимальные возможности. То есть они смогут стабильно работать. Они смогут финансово обеспечивать как свою работу, высокие зарплаты своих работников, так и платить налоги на территории своего присутствия. Это та ситуация, когда выигрывают обе стороны», – сказал генеральный директор Группы «Метинвест» Юрий Рыженков.

«Развитие предприятия напрямую зависит от того, как приобретается уголь. Если брать компанию «Метинвест», то это гарантия того, что добытый нами уголь будет нужен металлургам. И в составе компании «Метинвест» всегда найдется гарантированный покупатель. А это значит стабильность и развитие для нашего предприятия», – добавил Шахтер ПАО «Шахтоуправление Покровское» Антон Заярный.

К тому же шахтоуправление является градообразующим предприятием, которое наполняет деньгами половину городского бюджета. По словам мэра Покровска Руслан Требушкина, стабильное наполнение компанией «Метинвест» Покровского местного бюджета на протяжении 5 лет позволит решить многие вопросы, которые ставят жители перед властями города.

В то же время профильные специалисты надеются, что воплощение амбициозных планов выведет шахтерский Донбасс на новый уровень инновационного развития и в целом улучшит угольную промышленность страны.

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Автор: УНИАН