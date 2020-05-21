Непрофессиональный активизм и чрезмерный рост акцизов привели к росту контрабанды сигарет - РБК-Украина

Из-за стремительного роста акцизов и цен на сигареты в 2019 году их легальное производство по сравнению с 2018 годом сократилось на 19%.

Чрезмерный рост акцизов, «законодательный спам», рост контрабанды и контрафактного производства, а также деятельность гражданский активистов – борцов с табакокурением – привели к падению легального производства сигарет в Украине, росту контрабанды и контрафакта, недополучению налогов в бюджеты всех уровней, при этом распространение курения не уменьшилось. Об этом говорится в исследовании экономиста, главы Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, которое публикует издание РБК-Украина.

В исследовании отмечается, что гражданские активисты, которые ведут борьбу против табакокурения, на самом деле являются пиар-компаниями, работающими за деньги, но не в интересах общества.

В Украине фактически главным "общественным борцом с курением" является ОО «Центр гражданского представительства “Життя”. Именно эта общественная организация считает своим достижением рост акцизов и поступлений в бюджет.

На самом деле в 2017 году в соответствии с директивами ЕС был установлен восьмилетний график увеличения специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий в 2025 году на + 20% ежегодно до достижения минимального стандарта ЕС.

При этом Украина ежегодно увеличивает ставки акциза еще и на индекс потребительских цен. В итоге вместо рекомендованных Директивой № 2011/64/ЕС 90 евро за 1000 сигарет в Украине цена может достичь 120 евро.

«Рост акцизов происходит и будет происходить темпами в разы большими, чем рост доходов населения. Соответственно, домохозяйства курильщиков, которые не могут избавиться от вредной зависимости, будут страдать от недостатка средств. Это противоречит логике и практике реализации Директивы ЕС», - говорится в исследовании.

Из-за стремительного роста акцизов и цен на сигареты в 2019 году их легальное производство по сравнению с 2018 годом сократилось на 19%.

«Но представить, что в результате политики повышения акцизов годовые темпы сокращения курения составляли под 20%, невозможно», - считает автор исследования Борис Кушнирук.

По официальным данным, такая акцизная политика, которую приписывает себе ОО «Життя», привела к росту контрабанды до 6,6% всего рынка табачных изделий, а бюджеты всех уровней потеряли в 2019 году 4,7 млрд грн.

Эксперт также отметил, что в отношении табачной отрасли производится «законодательный спам» - 90 проектов законов за время работы 8-го созыва Верховной Рады, и уже 14 – 9-го созыва. При этом подавляющее большинство этих проектов не соответствует европейским нормам, предполагает более жесткое и необоснованное регулирование и не дает легальным производителям переходного периода.

«Життя» лоббирует законы об ограничении табачной отрасли, однако эффективность их инициатив не имеет никакого подтверждения ни в Украине, ни в других странах. В частности, законопроект о запрете видимой выкладки сигарет на витринах не оказал существенного влияния на уровень курения в странах, где такое ограничение было введено. Также не доказана зависимость между распространением курения и запретом на пачки со скошенными и округлыми краями.

«Необходимо проводить ответственную регуляторную, налоговую и просветительскую политику, основанную на осознании, что достичь положительных результатов можно только путем многолетней, кропотливой, последовательной профессиональной деятельности, требующей взвешенных решений, а не пиар-активности», - к такому выводу приходит автор исследования.