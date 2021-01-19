Народный депутат Украины Нина Южанина поддержала поэтапный постепенный рост акцизов - и в частности, на табачные изделия для электрического нагрева, а не резкие одномоментные увеличения акцизного налога.

Об этом сообщает издание "Рубрика".

"На сегодня, учитывая переговоры табачных компаний с правительством Украины относительно постепенного роста ставок акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева, поддерживаю данную позицию и считаю, что поэтапный рост акцизного налога является единственным правильным решением как для государства, так и для бизнеса", – уверена Нина Южанина.

При этом депутат напомнила, что с 1 января 2021 года вступили в силу нормы Закона Украины №466, которым введено резкое – сразу в 4,2 раза – повышение акцизов на ТИЭНы.

В то же время, как сообщали СМИ, уже усилились риски недовыполнения плана доходов госбюджета по акцизу на ТИЭНы. В частности, крупнейшая табачная компания Украины и третий крупнейший налогоплательщик в Украине компания "Филип Моррис Украина" предупредила об уменьшении количества ранее запланированных в январе 2021 г. до выкупа акцизных марок на ТИЭНы с 50 до 35 млн шт.

По подсчетам специалистов, разница в количестве выкупленных марок равна 312,75 млн грн недополученного акциза на ТИЭНЫ – только за январь 2021 года.

Также в точках продаж были зафиксированы первые случаи продажи контрабандных табачных изделий для электрического нагрева – из Китая.

Понимая риски для государственного бюджета, народный депутат считает, что Министерству финансов стоит инициировать пересмотр акцизных ставок на ТИЭНы.

"Учитывая, что поступления от этих подакцизных товаров предусмотрены в доходной части Государственного бюджета на 2021 год, считаю, что просмотр таких ставок должен осуществляться по представлению Министерства финансов Украины", – уверена народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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Автор: УНИАН