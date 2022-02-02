В "Метинвесте" заявляют, что обыски были незаконными и проводились с нарушениями.

Мировые СМИ сообщили об обысках, которые состоялись 1 февраля 2022 года на предприятиях крупнейшей украинской международной горно-металлургической компании "Метинвест".

Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на Reuters.

Напомним, во вторник пресс-служба "Метинвеста" сообщила, что правоохранители проводят обыски на некоторых предприятиях группы в рамках расследования якобы налоговых нарушений. В то же время компания заявила, что обыски проводятся незаконно, компьютерное оборудование конфискуется без каких-либо законных оснований, оказывается давление на сотрудников предприятия, а экономическая деятельность частично парализована. К обыскам были привлечены представители СБУ и прокуратуры.

В СБУ при этом заявили, что все обыски были законными и разрешенными судом.

"По данным следствия, некоторые должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по ренте за пользование недрами, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет Украины в особо крупных размерах", – говорится в письменном комментарии СБУ для Reuters.

В свою очередь представители компании "Метинвест" уверяют, что предприятия уплатили все налоги и в 2021 году внесли в государственный и местные бюджеты почти 53 млрд гривень налогов, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

"Группа "Метинвест" – добросовестный украинский налогоплательщик... Компания ведет свою хозяйственную деятельность на основе закона и порядка", – говорится в заявлении компании.