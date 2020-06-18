"Метинвест" завершил экологическую модернизацию доменной печи №3 ММК им. Ильича, инвестировав в проект около $31 миллиона

Реализация данного проекта позволит сократить выбросы в окружающую среду до европейских стандартов

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» завершила реализацию экологического проекта по строительству современной газоочистной системы на доменной печи №3 ММК им. Ильича, что позволит сократить выбросы в окружающую среду до европейских стандартов.

Об этом сообщил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на комбинат.

«В этот проект инвестировано порядка 31 млн долл. Строительные и монтажные работы были начаты буквально осенью прошлого года. На сегодняшний проходят финишные операции по пуско-наладочным работам, и эта установка также уже начала свою деятельность в тестовом режиме», - сказал Шевченко.

В свою очередь, руководитель проектов «Метинвест-Инжиниринг» Роман Юрченко в ходе виртуального пресс-тура отметил, что данная модернизация позволила обеспечить уровень остаточной запыленности, который вдвое ниже действующих в Украине норм, а уловленная с помощью фильтров пыль используется как вторсырье, что также существенно снижает воздействие на окружающую среду.

«Эффективность примененной технологии подтверждена по факту запуска системы аспирации для доменной печи №3. Кроме того, уловленная пыль является вторсырьем, которое полностью утилизируется в производстве, что также позволяет существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду», - отметил Юрченко.

Как сообщил директор по капитальному строительству и инвестициям ММК имени Ильича Алексей Харин, за довольно короткое время как для такого масштабного проекта был проведен комплекс сложных работ.

«За это время были выполнены работы по созданию фундамента под оборудование, были смонтированы необходимые аспирационные зонты на литейном дворе доменной печи №3, проведены газоходы грязного газа к фильтрам, смонтирована группа рукавных фильтров около 3000 штук, а также были смонтированы газоходы чистого газа, дымососы, система управления», - отметил Харин.

По его словам, предприятие планирует к концу 2021 года оснастить такими же установками все остальные доменные печи комбината.

«В течение 2020-2021 года все остальные доменные печи мы планируем оснастить такими же установками, и к концу 2021 года эта работа будет завершена», - сказал Харин.

Справка УНИАН. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

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