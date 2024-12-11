Метинвест попал в десятку лучших социально ответственных компаний Украины

Также Метинвест вошел в перечень как крупнейший донор ВСУ среди украинского бизнеса.

Метинвест Ахметова вошел в десятку лучших социально ответственных компаний Украины.

Рейтинг создавали, принимая во внимание все направления корпоративной социальной ответственности (КСО) - как внутренние (в пользу работников), так и внешние (в пользу общества). Особое внимание уделялось таким аспектам, как помощь армии, помощь пострадавшим от войны и уязвимым группам людей, содействие реинтеграции ветеранов и поддержка сотрудников, а также развитие персонала и мероприятия по охране окружающей среды. Составило рейтинг издание "Деловая столица".

Метинвест вошел в перечень как крупнейший донор ВСУ среди украинского бизнеса: с начала полномасштабного вторжения компания помогла государству и гражданам на 8 млрд грн. Кроме того, она выполняет весомую социальную миссию: заботится о персонале и воплощает в жизнь благотворительные проекты в регионах присутствия.

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Одной из важнейших разработок компании являются специальные мобильные укрытия - стальные "укрытия", устанавливаемые под землей. Жизнь военных на разных направлениях фронта уже защищает 651 такое укрытие. Кроме того, на базе "крыивок" Метинвест создает командные пункты, а осенью этого года построен первый в Украине подземный госпиталь, укомплектованный современным медицинским оборудованием и стоимостью более 20 млн грн.

Также компания изготовила и передала Силам обороны 246 экранов для защиты бронетехники от FPV-дронов, 61 "ловец ланцетов", 63 щита для фронтового транспорта, 23 противоминных трала. Также защитники получили 5 553 разведывательных дрона, 2 003 тепловизора, 551 авто, среди которых машины скорой помощи. Позаботилась компания и о 1,5 млн л горючего для их заправки. А в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE Метинвест передал военным уже более 31 тыс. аптечек и турникетов.

В Метинвесте уже 9000 сотрудников (это каждый пятый-шестой) были мобилизованы в украинскую армию, из них более 1000 (учитывая ветеранов с 2014 г.) уже вернулись и приступили к работе. Компания заботится о таких людях весь этот период - от мобилизационной подготовки и службы, до реинтеграции в рабочий процесс и гражданскую жизнь.

Им помогают приобрести необходимое снаряжение и оперативно реагируют на запросы, а как только оборонцы возвращаются на предприятия, им системно помогают адаптироваться: предлагают физическую и психологическую реабилитацию за счет компании, и разработали целую экосистему реинтеграции ветеранов, которая базируется на принципах ответственности, системности и внутренней справедливости.

Чтобы еще лучше заботиться о сотрудниках, членах их семей и жителях городов присутствия, компания создала инициативу "Спасаем жизни". В ее рамках получили помощь 516 тыс. украинцев: им доставили 4200 т продуктов, средств личной гигиены, предметов первой необходимости (собранных в сотрудничестве с донорами и партнерами), а также медикаменты для больниц на 9,5 млн грн.

Как известно, в 2024 году компания Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила отчисления налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.

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