Победители спецноминации конкурса Steel Freedom отправятся в Дубаи на выставку «Экспо-2020».

Генеральный партнер архитектурного конкурса Steel Freedom компания «Метинвест» отметит самое интересное архитектурное решение с применением стальных конструкций от команд-участников особым призом.

Команда-победитель в номинации от «Метинвест» отправится вместе с куратором на Экспо-2020 в Дубае, которая пройдет с 1 октября 2021 по 31 марта 2022, сообщили организаторы конкурса.

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«Группа «Метинвест» уже семь лет поддерживает Steel Freedom. За это время конкурс стал настоящим событием в архитектурной среде Украины. Он приносит пользу всем участникам рынка: студенты получают свою первую работу, практикующие архитекторы – талантливых сотрудников, заказчики и девелоперы – проекты. Причем проекты, которые уже реализуются. Мы уверены, что с каждым годом таких проектов будет становиться все больше, а участники конкурса изменят наше представление о современной архитектуре и решениях из металла», - заявил директор по маркетингу группы «Метинвест» Роман Курашев, сообщает "Uaprom.info".

Регистрация команд-участников конкурса до 30 сентября.

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Автор: УНИАН