В Bank of America ситуацию на рынке стали назвали "пузырем, который может лопнуть в любой момент".

Эксперты прогнозируют, что к концу 2021-го года цены на сырье и металлопродукцию снизятся.

Об этом говорится в статье "МинПрома" "Стальное окно инвестиций".

В материале говорится о том, что во втором полугодии 2021-го наблюдается стабилизация цен на сталь и сырье. Началась она в мае-июне.

По прогнозу Нацбанка, к концу года усредненные цены на сталь опустятся до уровня 600 долл./т, тогда как сейчас он выше 700 долл./т. Так, в начале августа цены снизились практически на всех региональных рынках сталелитейного сырья.

Читайте такжеСМИ рассказали, как рост цен на сырье и металлопродукцию повлиял на планы сталепроизводителей"Цены просели под влиянием снижающихся котировок стального лома и высоких запасов чугуна на складах у импортеров, а также ослабления спроса на плоский прокат", - отмечает "МинПром".

Аналитик "Укрпромвнешэкспертизы" Юрий Добровольский прогнозирует дальнейшее снижение стоимости чугуна и лома и вялый спрос на готовый прокат. В то же время он не ожидает существенного удешевления.

Ранее аналитики Bank of America (BofA) предупредили о резком снижении цен на сталь во второй половине 2021-го. Также в банке такую ситуацию на рынке стали назвали "пузырем, который может лопнуть в любой момент".

В FocusEconomics прогнозируют, что цены на сталь в Европе и США снизятся на 18,5% к концу 2021 года.

Автор: Григорий Бондарь