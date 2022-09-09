Из-за проблем с логистикой и повышения тарифов металлургическая отрасль Украины стала убыточной, отметили в Укрметаллургпроме.

Из-за падения мировых цен на металлопродукцию, проблемы с логистикой и повышения тарифов на электроснабжение и перевозки, металлургические предприятия закрываются, а отрасль работает в убыток. Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в интервью ГМК центру.

"Предприятия, которые продолжают работать, сегодня загружены в среднем на 15%. По итогам 7 месяцев 2022 года заводы выплавили 4,82 млн т стали – это минус 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но надо учитывать, что отрасль работала более-менее нормально в январе и почти весь февраль, еще с "Азовсталью", ММКИ и без обстрелов регионов, где расположено производство", – отметил Каленков.

По его словам, горно-обогатительные комбинаты до конца июня были загружены примерно на 70%, но с июля работают на 25% мощности, в то время как Ингулецкий, Южный ГОК, а также ГОК "АрселорМиттал Кривой Рог" вообще временно остановили работу.

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"Цены на железорудное сырье и металлопродукцию с начала года просели примерно на 35% и 30% соответственно. К тому же, возросли расходы на электроэнергию и логистику. Из-за этого отрасль уже давно работает в убыток, о получении прибыли сейчас вообще речь не идет! Доходы позволяют покрыть только 50-80% от переменных затрат предприятий", – подчеркнул Каленков и призвал власти разработать программу государственной поддержки и стимулирования для металлургов.

Ранее гендиректор комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявил, что предприятие на грани остановки из-за блокады украинских портов и низких цен на сталь. Он также отметил, что поддержка работников завода, которые сейчас находятся в простое и получают две трети зарплаты, "не может быть вечной".

Ранее в компании "Интерпайп" подсчитали, что по сравнению с довоенными временами стоимость транспортировки металлопродукции от украинского завода до клиента возросла в 2,5−3,5 раза, при этом стоимость металлургической продукции значительно уменьшилась. Из-за этого заводы компании сократили производство.