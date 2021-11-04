Объединение предприятий "Укрметаллургпром" призвало президента Владимира Зеленского уделить "личное внимание вопросу защиты интересов и обеспечению конкурентоспособности украинской промышленности на внешних рынках", в частности, по инициированию и проведению правительством переговоров об отмене 25%-й пошлины при импорте украинской металлопродукции в США

Соответствующее обращение Зеленскому направил президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков, пишет uaprom.info.

Он отметил, что 31 октября 2021 года США и ЕС объявили об урегулировании спора относительно пошлины на импорт стальной продукции. С 1 января 2022 года США заменят 25%-ную пошлину, введенную в марте 2018 года из соображений национальной безопасности в рамках раздела 232 закона США "О расширении торговли" от 1962 года, на систему тарифного квотирования импорта металлопродукции из ЕС.

Годовой объем квоты для европейских металлургов составит 3,3 млн т стали. Если он будет превышен, то дополнительные объемы будут облагаться 25%-й пошлиной. Параллельно США проводят аналогичные консультации с Японией и Великобританией.

Кроме того, ранее несколько государств, в частности, Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика, уже добились исключения из-под действия этого протекционистского мероприятия и замены пошлины на тарифное квотирование. По итогам 2020 года почти 58% всего импорта стали в США отгружалось без применения 25%-й пошлины.

"Договоренности Вашингтона с Брюсселем будут очень негативно влиять на украинский горно-металлургический комплекс, поскольку отечественная металлопродукция все еще облагается на рынке США 25%-ной пошлиной в отличие от европейской, - сказано в обращении. – ОП "Укрметаллургпром" уже неоднократно призывало правительство Украины получить от США такое исключение. Однако, к сожалению, в результате несколько нескоординированной позиции различных институтов американской и украинской исполнительной власти Украине в прошлые годы не удалось должным образом завершить соответствующие переговоры с правительством США. Вероятно, сдержанная позиция США могла быть в значительной степени обусловлена в то время тяжелыми переговорами с ЕС".

Каленков подчеркнул, что Украина является стратегическим партнером для США и Евросоюза, поэтому Киев может рассчитывать на аналогичный подход Вашингтона в вопросе стальной пошлины, как и в случае с ЕС. Тем более что импорт украинской металлопродукции не мешает и не угрожает нацбезопасности США, поскольку его доля в структуре стального импорта в США составляет менее 1%.

"Кроме этого, учитывая исключительные обстоятельства – агрессию России, оккупацию Донбасса и аннексию Крыма, а также ввиду сложной экономической ситуации в Украине - очень важна отмена этой 25%-й пошлины для обеспечения десятков тысяч рабочих мест для украинских граждан. ГМК Украины генерирует более 35 млрд грн налогов, а экспорт металлургической продукции обеспечивает валютные поступления в нашу страну, - подытожил президент "Укрметаллургпрома". - Совершенно очевидно, что сейчас для Украины открывается окно возможностей, поэтому считаю целесообразным вернуться к переговорам об исключении Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой ее на тарифную квоту при поставках украинской стали в США".

Напомним, США определили размер квоты для стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, в пределах которой ее импорт на американский рынок не будет облагаться защитными пошлинами в 25% и 10% соответственно. В соответствии с достигнутым соглашением, годовой объем квоты для европейских металлургов составит 3,3 млн. т металлопродукции, а также 18 тыс. т. - для необработанного алюминия и 366 тыс. т. - для алюминиевых полуфабрикатов.

Также консультации по американским пошлинам на стальную и алюминиевую продукцию ведут США и Великобритания.

В августе 2021 года Объединение предприятий "Укрметаллургпром" уже обращалось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки металлоизделий в США и помочь достижению принципиального согласия американской стороны на соответствующие переговоры.

Автор: Иван Бойко