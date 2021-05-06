Во время суровых ограничений порядок в доме оказался в приоритете.

В этом году украинцы хотят большего комфорта в своих домах и меняют свои потребительские предпочтения.

Об этом говорится в аналитике OLX за март-апрель 2021.

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Покупки на карантине: что изменилось

В марте 2020 потребительскими фаворитами украинцев стали бытовая химия и хозяйственный инвентарь.

Во время суровых ограничений порядок в доме оказался в приоритете — поэтому со стартом карантина популярность этой категории выросла на 356%. В этом году весенняя генеральная уборка тоже показалась хорошей затеей — поэтому в конце первого месяца сезона в сравнении с его началом можно было заметить прирост в размере 9% заинтересованных.

В прошлом марте было зафиксировано +24% интереса к категории "Красота и здоровье". В этом году тенденция продолжается — во время локдауна заинтересованных за месяц стало +100%.

Когда в 2020 году было трудно выйти на улицу и приобрести еду, покупка продуктов питания и напитков онлайн стала хорошей альтернативой для +91%. Сегодня заинтересованных в продуктах онлайн уже меньше — +17% в марте.

Настольные игры и игровые приставки в марте 2020-го стали покупать на 79% и 51% больше. А уже в этом году их популярность несколько упала — до 14% и 9% соответственно.

В фавориты 2020 вышли индивидуальные средства передвижения. Так, количество заинтересованных в покупке велосипеда за март 2020 выросло на 70%, а желающих приобрести себе мотоцикл стало больше на 33%. В 2021 году можно наблюдать схожие настроения — +55% покупателей в категории "Вело", и +22% в "Мото".

В фаворитах конца марта — начала апреля 2021 оказалась климатическая техника. Заинтересованных выбрать себе идеальный кондиционер стало больше на 650%, количество объявлений увеличилось на 167%.

В марте 2021 года украинцы стали подбирать себе роликовые коньки на 104% чаще. Предложений тоже прибавилось — на 73%.

Категория "Красота и здоровье" осталась такой же популярной среди соискателей, как и в 2020, а вот предложений от продавцов в ней немного меньше — -33%. Зато среди покупателей выделилась еще одна категория-лидер — образование и спорт. Искать возможности прокачать тело и мозг начали в 2 раза чаще, а в течение марта прибавилось и предложений на 23%.

С наступлением первого весеннего тепла люди стали интересоваться товарами для туризма на 100% чаще.

Услуги в категории Реклама, полиграфия, маркетинг и интернет стали пользоваться большей популярностью на 85%, а предложений прибавилось на 43%.

В топ самых популярных категорий попали перевозки и аренда транспорта. Ими стали интересоваться на 84% чаще.

Украинцы ищут товары для ремонта на 82% чаще.

Справка о компании

OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База ресурса насчитывает почти 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.

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Автор: Анна Бредихина