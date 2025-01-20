Лидеры инженерии: украинские девушки все чаще выбирают обучение в горных специальностях

Метинвест поддерживает гендерное равенство не только в производственных процессах, но и в системе образования.

Инженерные профессии становятся все более популярными среди девушек: по данным вуза Метинвест Политехника, сейчас доля студенток уже достигает 20%, и постоянно увеличивается. Об этом сообщается на сайте компании Метинвест.

По словам студентки вуза Светланы Червятюк, выбор специальности "обогатитель" стал ее сознательным выбором, ведь эта профессия универсальна.

"К тому же, это дает возможность учиться именно тому, что нужно на работе, и иметь перспективы карьерного роста. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что обогатитель - это профессия универсальная", - делится мнением студентка.

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А Елизавета Железняк, студентка Метинвест Политехники по образовательной программе "Технологии защиты окружающей среды", стала первой участницей пилотного проекта международной стажировки: она успешно прошла практику на заводе Promet Steel в Бургасе (Болгария). Там она получила возможность исследовать европейский опыт организации системы экологического мониторинга, познакомиться с особенностями европейского законодательства и стандартов экологической отчетности ЕС.

"Мы стремимся создать условия, при которых каждая студентка будет уверенно двигаться к своей профессиональной цели. Со своей стороны, Группа Метинвест не просто открывает двери к карьерным возможностям: здесь формируется среда, где женщины становятся лидерами изменений. Выпускницы и студентки Метинвест Политехники уже работают на ключевых должностях, меняя подход к работе в отрасли и доказывая, что гендер не ограничивает возможностей", - отмечает Наталья Рекова, первый проректор Метинвест Политехники.

Ранее издание Reuters написало, что война с Россией истощает рабочую силу в Украине: предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, в частности - в шахты и на металлургические предприятия. Также украинский бизнес активнее привлекает к работе пенсионеров и подростков.